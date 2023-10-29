Холанд забил 20 голов на выезде за 23 матча АПЛ – быстрее всех в истории лиги
Эрлинг Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 20 голов на выезде.
В дерби против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в 10-м туре АПЛ форвард «Манчестер Сити» оформил дубль.
Для достижения отметки в 20 голов на выезде Холанду потребовалось 23 матча – это лучший результат в истории АПЛ.
2-е место по этому показателю занимает Кевин Филлипс, сделавший это за 28 матчей, 3-е место – Иан Райт (31 игра), 4-е место делят Диего Коста и Пьер-Эмерик Обамеянг (по 33 матча).
У Холанда 6 (5+1) очков в 3 последних играх за «Сити». Эрлинг сделал дубль и отдал ассист в дерби с «МЮ»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
но тоже неплохо
Кому верить?🤷♂️
А он неплохо так разбирается в футболе