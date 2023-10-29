Эрлинг Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 20 голов на выезде.

В дерби против « » на «Олд Траффорд» в 10-м туре форвард « » оформил дубль.

Для достижения отметки в 20 голов на выезде Холанду потребовалось 23 матча – это лучший результат в истории АПЛ.

2-е место по этому показателю занимает , сделавший это за 28 матчей, 3-е место – Иан Райт (31 игра), 4-е место делят Диего Коста и (по 33 матча).

У Холанда 6 (5+1) очков в 3 последних играх за «Сити». Эрлинг сделал дубль и отдал ассист в дерби с «МЮ»

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