Холанд забил 20 голов на выезде за 23 матча АПЛ – быстрее всех в истории лиги

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Иан Райт Кевин Филлипс рекорды Пьер-Эмерик Обамеянг Диего Коста Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 20 голов на выезде.

В дерби против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в 10-м туре АПЛ форвард «Манчестер Сити» оформил дубль.

Для достижения отметки в 20 голов на выезде Холанду потребовалось 23 матча – это лучший результат в истории АПЛ.

2-е место по этому показателю занимает Кевин Филлипс, сделавший это за 28 матчей, 3-е место – Иан Райт (31 игра), 4-е место делят Диего Коста и Пьер-Эмерик Обамеянг (по 33 матча).

У Холанда 6 (5+1) очков в 3 последних играх за «Сити». Эрлинг сделал дубль и отдал ассист в дерби с «МЮ»

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32 комментария

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Yas 13
В важных матчах теряется норвежское полено. Только и может всяким Бернли и Маню забивать. С такими напарниками дворовые бабки по 10 голов забивали бы. --Говорят эксперты про рекордсмена Лиги
+31
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Roman
Переписывает рекорды результативности лучшей лиги мира, но по мнению фанатов Месси "лишь замыкает в пустые после передач Де брюйне". Но вот незадача, сегодня сам Холанд мог делать хетрик, но не скрысил, а выкатил на пустые Фодену
+34
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+26
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kaka10
Это тебе конечно не 5 пенальти на ЧМ,
но тоже неплохо
+14
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Никанор Еселев
Как же мерзок Антони) Сладко его Доку попустил
+12
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+11
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Leon Petov
Бьёт рекорды чуть ли не каждый матч. В то время как фаворит ЗМ за весь сезон побил один рекорд - по пенальти на ЧМ
+10
-3
+7
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corazón blanco
Просто машина. Бизон. У человека статистика практически гол за игру, сегодня если бы не Онана, оформил бы покер.
+5
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kaka10
Ответ zzzeeerrrooo
Какой ЧМ? Он даже на Евро выйти не в состоянии Наши поленья и то без проблем отбор проходили
ещё он Кубок Америки не выигрывал
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JENNINGS
Ну не знаю, VERBLYUD говорит, что Холланд - дерево, чисто замыкатель и продукт пиара.
Кому верить?🤷‍♂️
+4
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Гамаль Хайдаров
Ответ Акира_1
Справедливости ради нынешний МЮ где-то на уровне Бернли.
о фанат Челси рассуждает на кого смахивает МЮ находясь при этом на 11 месте…
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Ложный Латераль
А сколько пенальти он забил на ЧМ? ну всё, тогда не надо нам тут статистику устраивать)
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ман сити фейк
А говорили это АПЛ и ему не дадут забить каждом матче по голу. А он по результативности даже опережает времён Боруссии
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Dexter Morgan
Сумасшедшая результативность.
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nugoboss
Терминатор
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Злой Руся
там говорят что Рэшфорд был на поле . Кто то видел его , а то я как то потерял его из виду ))
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Акира_1
Ответ Yas 13
В важных матчах теряется норвежское полено. Только и может всяким Бернли и Маню забивать. С такими напарниками дворовые бабки по 10 голов забивали бы. --Говорят эксперты про рекордсмена Лиги
Справедливости ради нынешний МЮ где-то на уровне Бернли.
+3
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Dexter Morgan
Лучший игрок в мире в этом году. Это машина просто. Настолько гениальный нападающий.
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Акира_1
Ответ Гамаль Хайдаров
о фанат Челси рассуждает на кого смахивает МЮ находясь при этом на 11 месте…
Да рассуждает. Как Челси связан с позором Маню? 😁 Или если Челси плохо играет, то теперь нельзя говорить о МЮ
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Yas 13
Ответ Акира_1
Справедливости ради нынешний МЮ где-то на уровне Бернли.
Хватает там исполнителей. Есть скоростные игроки, есть креативы, оборона 50/50, но не последняя. Есть,в конце концов, бюджет. Но видим то, что видим
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zzzeeerrrooo
Ответ kaka10
ещё он Кубок Америки не выигрывал
Пеп кстати тоже не считает что он заслужил ЗМ
А он неплохо так разбирается в футболе
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nb8dwryv56
Ответ Никанор Еселев
Как же мерзок Антони) Сладко его Доку попустил
Антони даже с виду «соплей перешибешь», ему только с девушками и справляться. Доку с улыбкой на лице укатал бы чмошника
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morphvirg
Ответ Roman
Переписывает рекорды результативности лучшей лиги мира, но по мнению фанатов Месси "лишь замыкает в пустые после передач Де брюйне". Но вот незадача, сегодня сам Холанд мог делать хетрик, но не скрысил, а выкатил на пустые Фодену
Всё равно найдут, до чего докопаться.
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EnzoAmatera
Ответ Гамаль Хайдаров
так его заслуги никто не принижает, просто Месси выдал более крутой перфоманс в самых ответственных матчах Медийка у Месси круче да и трофей ЧМ разыгрывается раз в 4 года, а быть главной звездой в 35 лет это не легко, если ты не Аргентинский гений
Секте "любой,только не Месси"нету смысла что-то доказывать,там ограниченный интеллект у людей
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Joe Black
его лицо на этом фото мне напоминает Горро из Мортал Комбат)
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Den
что стало с топ 6? кто теперь вместо МЮ и Челси? Брайтон? Ньюкасл? Астон Вилла?
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Konstantin Meerov
черный депутат совсем сдулся после подписания контракта. не выходит на поле из своего роллс-ройса
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