Оуэн о Кейне: «Бавария» выиграет Бундеслигу с Харри или без него, в этом вряд ли есть что-то особенное. Стоило остаться в «Тоттенхэме» еще на год, а потом уйти куда захочется»

Майкл Оуэн считает, что Харри Кейну не стоило переходить в «Баварию».

«Кейн – невероятный игрок, и то, что он по-прежнему хорошо играет, не должно удивлять – это просто данность. У него выдающийся талант.

Я не согласен с его переходом из « » в «Баварию». Ему стоило остаться еще на год. Если он так отчаянно хотел уйти и выиграть трофеи, то он легко мог бы взять все в свои руки, уйдя в конце сезона свободным агентом. Если бы «Тоттенхэм» чудесным образом стал играть как претендент на чемпионство, он всегда мог бы остаться, но его судьба в любом случае была бы в его руках, и он перешел бы в любой клуб, куда захочется, приблизившись к рекорду по забитым голам в и создав идеальное наследие с клубом, в котором провел всю жизнь.

Конечно, «Бавария» – один из величайших клубов мира, но я не думаю, что есть что-то действительно особенное в том, чтобы гарантировать себе трофей Бундеслиги. « » выиграет лигу с или без него, так что я не думаю, что это было веской причиной для ухода», – сказал экс-форвард сборной Англии в интервью DAZN Bet.

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