Оуэн о Кейне: «Бавария» выиграет Бундеслигу с Харри или без него, в этом вряд ли есть что-то особенное. Стоило остаться в «Тоттенхэме» еще на год, а потом уйти куда захочется»

Теги Бавария Майкл Оуэн Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Майкл Оуэн считает, что Харри Кейну не стоило переходить в «Баварию».

«Кейн – невероятный игрок, и то, что он по-прежнему хорошо играет, не должно удивлять – это просто данность. У него выдающийся талант.

Я не согласен с его переходом из «Тоттенхэма» в «Баварию». Ему стоило остаться еще на год. Если он так отчаянно хотел уйти и выиграть трофеи, то он легко мог бы взять все в свои руки, уйдя в конце сезона свободным агентом. Если бы «Тоттенхэм» чудесным образом стал играть как претендент на чемпионство, он всегда мог бы остаться, но его судьба в любом случае была бы в его руках, и он перешел бы в любой клуб, куда захочется, приблизившись к рекорду по забитым голам в АПЛ и создав идеальное наследие с клубом, в котором провел всю жизнь.

Конечно, «Бавария» – один из величайших клубов мира, но я не думаю, что есть что-то действительно особенное в том, чтобы гарантировать себе трофей Бундеслиги. «Бавария» выиграет лигу с Кейном или без него, так что я не думаю, что это было веской причиной для ухода», – сказал экс-форвард сборной Англии в интервью DAZN Bet.

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14 комментариев

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Roaltar
Майкл, ты сам слинял из Ливерпуля в Реал, когда стало понятно, что чемпионат точно не выиграть с той командой и тем набором игроков. Тем более тебе было много меньше 30 лет при переходе в Мадрид. Очень похожая ситуация. Поэтому, коментарий неуместный
+47
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+47
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Yenchik
Остаться ещё на год??
Кейн и так уже запоздал с переходом, надо было сделать это намного раньше, учитывая отношение руководства к игроку
+34
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+34
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Artem Piatkov
Был бы безтрофейником, а так станет как минимум Чемпионом Германии и лучшим бомбардиром Лиги
+16
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+16
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Алекс Мелкумян
Ответ Roaltar
Майкл, ты сам слинял из Ливерпуля в Реал, когда стало понятно, что чемпионат точно не выиграть с той командой и тем набором игроков. Тем более тебе было много меньше 30 лет при переходе в Мадрид. Очень похожая ситуация. Поэтому, коментарий неуместный
И что самое смешное в тот год Реал ничего не выиграл, а Ливерпуль выиграл ЛЧ) В то что Тоттенхэм будет без чашек поверить можно легко, а вот то что Бавария хотя бы 1 титул не зацепит - почти невозможно.
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+8
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Сергей Максимюк
а потом ещё на год, а потом ещё... кейн заслужил этот переход, он не обязан ради каких-то абстрактных регалий отказываться от трофеев и топ-клуба
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Chris "Birdman" Andersen
Даже Тотенхэму в целом выгодно что он ушел. Принёс кучу денег и в какой степени перезагрузку. И клуб очень хорошо стартовал. Прямо сейчас вин вин трансфер
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Tun
К советам Майкла стоит прислушиваться, он-то спец по построению карьеры и переходил всегда в правильные клубы в правильное время))
+5
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Андрей Федоров
Уйти свободным агентом и оставить клуб без денег, Л-логика
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waleri
На какой там строчке "Шпоры" прямо сейчас? Тот случай, когда обе стороны выиграли от этого трансфера.
Новый коуч "Тоттенхэма" выстраивает игру команду согласно своему видению, не впадая в зависимость от одного игрока. Сейчас лондонцы стали менее предсказуемы для соперников и более вариативны в атаке.
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lizarazu
Всегда легко рассуждать со стороны, Майкл. Подождать годик и тп, ага.
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Bayern2004
Майкл,зависть нехорошее чувство.
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Mike
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Майкл, ты сам слинял из Ливерпуля в Реал, когда стало понятно, что чемпионат точно не выиграть с той командой и тем набором игроков. Тем более тебе было много меньше 30 лет при переходе в Мадрид. Очень похожая ситуация. Поэтому, коментарий неуместный
И чем же его комментарий неуместный? Не допускаешь мысли, что он может сейчас понимает, что тогда совершил ошибку, перейдя в Реал?
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