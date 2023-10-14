Сергей Хусаинов: «Обидно и досадно, что Мажич получает такие деньги. Молодец, нашел дурилку»

Сергей Хусаинов высказался о зарплате Милорада Мажича.

Сообщалось, что глава департамента судейства получает около 420 тысяч евро в год.

«Мажич — молодец, зарабатывает, нашел дурилку. Мы уже убедились на примере предыдущих легионеров в судейском корпусе, как они работают.

Все началось с Розетти, который на первой пресс-конференции сказал, что главный тренер «Зенита», на тот момент им был Спаллетти, один из лучших тренеров мирового футбола. Уже тогда пошел сигнал, что надо ориентироваться на «Зенит». Да, Мажич зарабатывает такие деньги, но кто-то в этом заинтересован.

Откаты, перекаты никто не отменял. Коррупционные схемы существуют, а качество работы судей не улучшается. Но все же Мажич не отбирал арбитров, он не в состоянии это делать. Я его не оправдываю, потому что это все делалось предыдущими поколениями. Для меня очевидно, что всеми судейскими процессами управляет Николай Левников.

Обидно и досадно, что Мажич получает такие деньги. Если бы клубы захотели, они бы все перевернули», — сказал бывший арбитр ФИФА.

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