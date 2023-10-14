Сергей Хусаинов: «Обидно и досадно, что Мажич получает такие деньги. Молодец, нашел дурилку»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Сергей Хусаинов Милорад Мажич деньги Футбол

Сергей Хусаинов высказался о зарплате Милорада Мажича.

Сообщалось, что глава департамента судейства РФС получает около 420 тысяч евро в год.

«Мажич — молодец, зарабатывает, нашел дурилку. Мы уже убедились на примере предыдущих легионеров в судейском корпусе, как они работают.

Все началось с Розетти, который на первой пресс-конференции сказал, что главный тренер «Зенита», на тот момент им был Спаллетти, один из лучших тренеров мирового футбола. Уже тогда пошел сигнал, что надо ориентироваться на «Зенит». Да, Мажич зарабатывает такие деньги, но кто-то в этом заинтересован.

Откаты, перекаты никто не отменял. Коррупционные схемы существуют, а качество работы судей не улучшается. Но все же Мажич не отбирал арбитров, он не в состоянии это делать. Я его не оправдываю, потому что это все делалось предыдущими поколениями. Для меня очевидно, что всеми судейскими процессами управляет Николай Левников.

Обидно и досадно, что Мажич получает такие деньги. Если бы клубы захотели, они бы все перевернули», — сказал бывший арбитр ФИФА.

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19 комментариев

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Очки Дани Алвеса
«Жаль, что на его месте не я» - добавил Сергей
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Mikko
А что, это мегаденьги что ли для человека уровня Мажича? В РПЛ бегает куча бездарей, получающих в разы больше - вот эти то точно нашли дураков, готовых им платить.
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Spartakus1984
Если бы такие деньги получал сам Хусаинов,ему самому не было бы обидно?
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Savarona25
Ответ MonkeyMeister
Можно хоть 50 дипломов иметь. Но если специальность неприбыльная, то это исключительно проблемы того, кто шел учиться на эту специальность.
А ничего что люди поступали в одно время, а заканчивали в другое? Конечно, надо было идти учиться на токаря и потом работать в оборонке в 3 смены. "Неприбыльная специальность", офигеть. Ты в целом понимаешь что ждет государство где подобные специальности считаются неприбыльными?
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MstAndreev
Чувствуется, что Хусаинов очень близко знаком с механизмами откатов и перекатов)
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Nemecfaeton
А что не так со Спалетти? Он с Неаполем чемпионство выиграл впервые за дсать лет, без него валяться, да и в других клубах до и после зенита был в целом успешен.
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Антимосковский
не то, что хусаинов, в свое время судивший как надо за ужин в ресторане или часы за 20к)))
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Артем Гладских
Ответ Очки Дани Алвеса
«Жаль, что на его месте не я» - добавил Сергей
хахах
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justbored
Ответ Очки Дани Алвеса
«Жаль, что на его месте не я» - добавил Сергей
Какой нелепый перевод стрелок. По этому принципу любой говорящий о коррупции мечтает лишь о месте у кормушки. Даже если и так - это отменяет проблему?
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Антимосковский
Ответ Spartakus1984
Если бы такие деньги получал сам Хусаинов,ему самому не было бы обидно?
было бы обидно, что взятки не соответствуют зарплате
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Ответ Savarona25
Можно только "порадоваться" за подобных мажичей. Для сравнения: выпускник МГИМО, с красным дипломом, 3 языка, работник МИД (по специальности), стаж 3 года, 40000 руб. Это к потенциальной дискуссия про величину зарплат в РФ.
о чём и речь, на предыдущий ветке с Лапочкиным...
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justbored
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Никогда не завидовал тем, у кого больше денег. А ещё и вслух это говорить стрёмно, товарищ Хусаинов.
Ну ещё бы ростовским текущая система не нравилась.
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