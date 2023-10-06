Хусаинов о том, что Валентин Иванов стал главой арбитров в Катаре: «В такие страны едут зарабатывать деньги. Для нашего судейского корпуса не будет никаких последствий»

Сергей Хусаинов оценил назначение Валентина Иванова главой судей в Катаре.

С 2013 по 2016 год Иванов занимал пост главы департамента судейства и инспектирования РФС.

«Считаю, что лично для это хорошее назначение, он молодец. Но хотел бы подчеркнуть: для нашего судейского корпуса не будет никаких последствий в связи с его переездом в Катар. В такие страны едут зарабатывать деньги, и в этом нет никакого секрета.

Рассчитывать на то, что там значительно возрастет уровень арбитров, также не стоит. Для весомых изменений нужно долгое время», — сказал бывший арбитр ФИФА.

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