Хусаинов о том, что Валентин Иванов стал главой арбитров в Катаре: «В такие страны едут зарабатывать деньги. Для нашего судейского корпуса не будет никаких последствий»
Сергей Хусаинов оценил назначение Валентина Иванова главой судей в Катаре.
С 2013 по 2016 год Иванов занимал пост главы департамента судейства и инспектирования РФС.
«Считаю, что лично для Валентина Иванова это хорошее назначение, он молодец. Но хотел бы подчеркнуть: для нашего судейского корпуса не будет никаких последствий в связи с его переездом в Катар. В такие страны едут зарабатывать деньги, и в этом нет никакого секрета.
Рассчитывать на то, что там значительно возрастет уровень арбитров, также не стоит. Для весомых изменений нужно долгое время», — сказал бывший арбитр ФИФА.
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А учитывая, что о небольших погрешностях чужих судей узнают только те, кто действительно интересуется футболом в других странах и складывается картинка, что у нас "прям дно, а не судейство". Но что-то подсказывает, что в любой лиге говорят ровно это.
Уже забыл, что там за тип был, который по удалёнке из Португалии работал с нашими судьями