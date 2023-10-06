Хусаинов о том, что Валентин Иванов стал главой арбитров в Катаре: «В такие страны едут зарабатывать деньги. Для нашего судейского корпуса не будет никаких последствий»

Теги премьер-лига Россия судьи Валентин Иванов-младший высшая лига Катар Сергей Хусаинов Футбольная ассоциация Катара Футбол

Сергей Хусаинов оценил назначение Валентина Иванова главой судей в Катаре.

С 2013 по 2016 год Иванов занимал пост главы департамента судейства и инспектирования РФС.

«Считаю, что лично для Валентина Иванова это хорошее назначение, он молодец. Но хотел бы подчеркнуть: для нашего судейского корпуса не будет никаких последствий в связи с его переездом в Катар. В такие страны едут зарабатывать деньги, и в этом нет никакого секрета.

Рассчитывать на то, что там значительно возрастет уровень арбитров, также не стоит. Для весомых изменений нужно долгое время», — сказал бывший арбитр ФИФА.

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6 комментариев

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counsel
Ответ Тиджани Бабангида
Сложно оценивать уровень катарского судейского корпуса,но для нашего уровня, с отъездом Иванова, точно ничего не изменится
идеальный пример комментария, который можно было бы не писать)
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Alex1104
Во всех лигах одинаково жалуются на "уровень судейства". Всегда. С тех пор, как судьи появились на поле.
А учитывая, что о небольших погрешностях чужих судей узнают только те, кто действительно интересуется футболом в других странах и складывается картинка, что у нас "прям дно, а не судейство". Но что-то подсказывает, что в любой лиге говорят ровно это.
+2
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А к нам Мажичи и иже с ними едут не за деньгами, да.
Уже забыл, что там за тип был, который по удалёнке из Португалии работал с нашими судьями
+1
0
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Тиджани Бабангида
Сложно оценивать уровень катарского судейского корпуса,но для нашего уровня, с отъездом Иванова, точно ничего не изменится
+1
-1
0
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Artie Bukko
Ответ counsel
идеальный пример комментария, который можно было бы не писать)
🤣😂
0
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