Клаудиньо получил травму в матче с «Ахматом». Хавбек «Зенита» плакал после замены

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Ахмат Бернард Бериша Клаудиньо Футбол

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму во время матча с «Ахматом».

26-летний футболист был заменен на 65-й минуте игры. Вместо него на поле вышел Ду Кейрос.

Вероятно, Клаудиньо получил повреждение в эпизоде, когда Бернард Бериша попытался отобрать у него мяч. По словам комментатора «Матч Премьер» Павла Богданова, хавбек «Зенита» плакал после замены.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат» (2:1, второй тайм). 

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21 комментарий

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Vićtor Diaź
Добили-таки Клауда..
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alexsem69
Здоровья 🙏
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Vićtor Diaź
Ответ SaH4r.
Комментарий скрыт
Ты когда-нибудь, например, связку колена рвал? Во-первых, Это боль нестерпимая.
Во-вторых, ты понимаешь сразу, что пролетаешь мимо футбола больше, чем на полгода.
Да и дальнейший уровень твоей игры под большим вопросом. Плюс повышается травматизация и увеличивается риск ещё одного разрыва крестов.
Поэтому ты написал полнейшую неуместную чушь
+18
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L.A.S_Vegas_777_
Этот ахмат вообще надо во 2 лигу отправить. Дровосеки, только по ногам вечно лупят и игрокам соперника травмы наносят.
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Данко Лазович
Здоровья нашему Уикенду!
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саа
Дай Бог Клаудини без травмы. Здоровья.
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igls54
Ответ freeman123
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Не из Москвы, а из Боснии и Г. Некто Рахманович
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Сергей Жарковский
Скорейшего восстановления и здоровья!
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Celsius
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карма прилетела...
Карма прилетит, когда тебя на свиноферме голодные свиньи заживо загрызут.
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interested
Бериша дикий зверь! (
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Саша
Ответ Pelerin
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как спустился проснулся хоть или в гору ищё поднялся на одной ноге
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Сергей48
Надеюсь, что не серьёзная травма? Как не кстати сейчас?🤦‍♂️
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Антон Щетинин
Здоровья вражине...Травмы это всегда плохо,кто бы их не получал.
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Nick Crosier
Скорее всего просто поберегли Клаудиньо.Ахмат во втором совсем сник,риск был повреждение от постоянных ударов усугубить. Потом кубок и важный матч с Краснодаром,дают передохнуть и подлечиться.
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freeman123
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Nogoi89
Ответ freeman123
Комментарий удален модератором
Да, не из Москвы это, наверное, Рахманович)
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Антон Лукашов
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карма прилетела...
ты тоже не застрахован от кармы
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