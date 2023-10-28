Клаудиньо получил травму в матче с «Ахматом». Хавбек «Зенита» плакал после замены
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму во время матча с «Ахматом».
26-летний футболист был заменен на 65-й минуте игры. Вместо него на поле вышел Ду Кейрос.
Вероятно, Клаудиньо получил повреждение в эпизоде, когда Бернард Бериша попытался отобрать у него мяч. По словам комментатора «Матч Премьер» Павла Богданова, хавбек «Зенита» плакал после замены.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат» (2:1, второй тайм).
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Во-вторых, ты понимаешь сразу, что пролетаешь мимо футбола больше, чем на полгода.
Да и дальнейший уровень твоей игры под большим вопросом. Плюс повышается травматизация и увеличивается риск ещё одного разрыва крестов.
Поэтому ты написал полнейшую неуместную чушь