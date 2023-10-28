Клаудиньо получил травму в матче с «Ахматом». Хавбек «Зенита» плакал после замены

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму во время матча с «Ахматом».

26-летний футболист был заменен на 65-й минуте игры. Вместо него на поле вышел Ду Кейрос.

Вероятно, получил повреждение в эпизоде, когда попытался отобрать у него мяч. По словам комментатора «Матч Премьер» Павла Богданова, хавбек « » плакал после замены.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – « » (2:1, второй тайм).

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