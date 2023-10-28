Нкетиа сделал первый хет-трик в АПЛ в матче с «Брентфордом». Эдди – первый англичанин с 2015 года, забивший три гола в игре за «канониров»
Эдвард Нкетиа сделал первый хет-трик в АПЛ.
24-летний нападающий «Арсенала» забил три мяча в ворота «Брентфорда» в матче 10-го тура АПЛ.
Также Эдвард Нкетиа стал первым с мая 2015 года англичанином, который сделал хет-трик в составе «Арсенала». Прежде это удавалось сделать Тео Уолкотту.
В этом сезоне Нкетиа забил пять голов. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
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За Томиясу очень рад, заслужил, крайне позитивный игрок