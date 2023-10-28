Нкетиа сделал первый хет-трик в АПЛ в матче с «Брентфордом». Эдди – первый англичанин с 2015 года, забивший три гола в игре за «канониров»

Теги Тео Уолкотт премьер-лига Англия Арсенал Брентфорд Эдвард Нкетиа Футбол

Эдвард Нкетиа сделал первый хет-трик в АПЛ.

24-летний нападающий «Арсенала» забил три мяча в ворота «Брентфорда» в матче 10-го тура АПЛ.

Также Эдвард Нкетиа стал первым с мая 2015 года англичанином, который сделал хет-трик в составе «Арсенала». Прежде это удавалось сделать Тео Уолкотту.

В этом сезоне Нкетиа забил пять голов. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

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12 комментариев

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Акира_1
Брентфорд ещё никто так не обижал, как автор новости
+21
-2
+19
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Alex69ander
Нкетиа сегодня не только сделал хет-трик и губы своих хейтеров влажными, а ещё дал партнёру по команде забить, хотя мог сделать покер. Красавчик!
За Томиясу очень рад, заслужил, крайне позитивный игрок
+12
-1
+11
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IntoTheRainBow
Ответ Alex69ander
Нкетиа сегодня не только сделал хет-трик и губы своих хейтеров влажными, а ещё дал партнёру по команде забить, хотя мог сделать покер. Красавчик! За Томиясу очень рад, заслужил, крайне позитивный игрок
судя по празднованию Виейры - ему просто не могли не отдать пенальти сегодня
+5
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+5
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Gunner835
Кто там на Эдди "гнал"?😁
+3
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Иван Абланов
Ответ Акира_1
Брентфорд ещё никто так не обижал, как автор новости
какие шустрые они, днём только у Челси выиграли
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IntoTheRainBow
Ответ Иван Абланов
какие шустрые они, днём только у Челси выиграли
на второй матч за день сил не хватило
+2
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Xell
А вроде Шеффилду забил))
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Arima Baki
Брентфорд уникальная команда, как они одновременно смогли победить и проиграть в один и тот же день
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Artuom Batishev
Ответ Alex69ander
Нкетиа сегодня не только сделал хет-трик и губы своих хейтеров влажными, а ещё дал партнёру по команде забить, хотя мог сделать покер. Красавчик! За Томиясу очень рад, заслужил, крайне позитивный игрок
Врятли Нкетия кто-то прям хейтит. Он молодец, всегда старается. Да, получается далеко не всегда, примерно в каждом третьем матче... Но за старательность и попытку всегда выжать свой максимум - хейта не должно быть. Хотя жаль, что нестабильный ( Всё-таки воспитанник, всегда приятно когда свои игроки себя проявляют и пробиваются в основу.
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Moby D
где брентфорд где Шеффилд...
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Юрий Богданов
шок-контент
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Алексей Фирстов
Нкетия молодец, но все равно нужно покупать зимой нападающего!
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