Нкетиа сделал первый хет-трик в АПЛ в матче с «Брентфордом». Эдди – первый англичанин с 2015 года, забивший три гола в игре за «канониров»

Эдвард Нкетиа сделал первый хет-трик в АПЛ.

24-летний нападающий «Арсенала» забил три мяча в ворота « » в матче 10-го тура .

Также Эдвард Нкетиа стал первым с мая 2015 года англичанином, который сделал хет-трик в составе « ». Прежде это удавалось сделать .

В этом сезоне Нкетиа забил пять голов. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

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