Маскерано о Хави: «При нем видна ДНК «Барсы», команда показывает современный футбол»

Хавьер Маскерано считает, что Хави вернул «Барселоне» ее ДНК.

– Вы много раз играли против « ». Есть ли у вас любимое класико?

– 4:0 на «Бернабеу» в сезоне-2015/16!

Кроме того, я не играл в первом класико, но был на скамейке запасных. На «Камп Ноу» в 2011 году счет был 5:0. Это была первая игра, в которой Пеп [ ] встретился с [ ] Моуринью в .

Я также помню одну игру: в 2017 году мы обыграли «Мадрид» на «Бернабеу» со счетом 3:2, когда Месси поднял футболку. Так что да, у меня очень, очень хорошие воспоминания.

– « » выиграла чемпионат Испании в прошлом сезоне с тренером Хави. Что он изменил в клубе, как вам игра команды сейчас?

– Он внес большие изменения. Когда он пришел, было непросто, ведь «Барселона» находилась не в лучшей ситуации, была середина сезона.

Я думаю, что главное изменение в том, что команда вернулась к современному футболу. Теперь вы можете увидеть ДНК «Барсы», а также систему игры «Барсы», – сказал бывший футболист «Барсы» Маскерано.

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