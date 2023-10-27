Маскерано о Хави: «При нем видна ДНК «Барсы», команда показывает современный футбол»

Теги Жозе Моуринью Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Хавьер Маскерано Пеп Гвардиола Класико Футбол

Хавьер Маскерано считает, что Хави вернул «Барселоне» ее ДНК.

– Вы много раз играли против «Реала». Есть ли у вас любимое класико?

– 4:0 на «Бернабеу» в сезоне-2015/16!

Кроме того, я не играл в первом класико, но был на скамейке запасных. На «Камп Ноу» в 2011 году счет был 5:0. Это была первая игра, в которой Пеп [Гвардиола] встретился с [Жозе] Моуринью в Ла Лиге.

Я также помню одну игру: в 2017 году мы обыграли «Мадрид» на «Бернабеу» со счетом 3:2, когда Месси поднял футболку. Так что да, у меня очень, очень хорошие воспоминания.

– «Барселона» выиграла чемпионат Испании в прошлом сезоне с тренером Хави. Что он изменил в клубе, как вам игра команды сейчас?

– Он внес большие изменения. Когда он пришел, было непросто, ведь «Барселона» находилась не в лучшей ситуации, была середина сезона.

Я думаю, что главное изменение в том, что команда вернулась к современному футболу. Теперь вы можете увидеть ДНК «Барсы», а также систему игры «Барсы», – сказал бывший футболист «Барсы» Маскерано.

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22 комментария

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Bazilic
Многие недооценивают Маскерано
Масче - легенда Барсы
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Rus Donskoy
Маскерано дал о себе знать! Один из лучших защитников Барселоны, вообще не боялся идти в борьбу, мог руку ногу поломать, отаажный человек.
+16
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Rus Donskoy
Ответ Bazilic
Многие недооценивают Маскерано Масче - легенда Барсы
кто недооценивать Маскерано, тот далек от футбола.
+11
-3
+8
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Sòlo una Victoria
наш мастер Маскерано!
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Футбол_это_жизнь
Самый любимый игрок после ухода Пуйоля. Был сменщиком Бускетса, стал лучшим центральным. Его подкаты на полной скорости - сумасшествие!
+3
0
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Жаргал Шадапов
Ответ Rus Donskoy
Маскерано дал о себе знать! Один из лучших защитников Барселоны, вообще не боялся идти в борьбу, мог руку ногу поломать, отаажный человек.
В первую очередь он опорный полузащитник а уже потом защитник
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Rus Donskoy
Ответ superbro
Способ передергивать рычаг
на себе не надо пробовать
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Rus Donskoy
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это родство Педри и Гави с Хави
почти попал
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Rus Donskoy
Ответ Жаргал Шадапов
В первую очередь он опорный полузащитник а уже потом защитник
да,но завершил он защитником
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yulay
Ответ VuNePonimaete
Что же эта Барселона такого инновационного показывает, что надо вечно выделять её днк? Инновационный футбол она показывала при гении Пепа и дальше несколько лет на его фундаменте. Что же показывает сейчас, делает по 30 навесов на Левандовски?
Ты не понимаешь
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