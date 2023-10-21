Экс-судья Лапочкин об отмене гола «Рубина» ЦСКА: «Единственно правильное решение. Мяч рикошетом от лица Иву попадает в отставленную руку, которая в неестественном положении»

Сергей Лапочкин считает верной отмену гола «Рубина» ЦСКА (0:0).

– Действительно ли была игра рукой у Иву в центре поля?

– Это стопроцентный фол. Мяч рикошетом от лица попадает в отставленную руку, которая в неестественном положении. Вертикальная быстрая атака! Три передачи и гол. Очень плохо, что судья сам не увидел.

Но, в отличие от предыдущего матча, тут ВАР отлично сработал, показал нужный ракурс, что есть контакт мяча и руки. Рука в неестественном положении. И атака « » началась с этой игры рукой, поэтому судьи, пусть и через ВАР, приняли абсолютно правильное решение, единственно правильное. Другого не могло быть в этом эпизоде.

– Гол отменяется, как мы думаем, когда было предпоследнее касание. Или когда сразу гол забивается. А тут три передачи прошло.

– Вы просто путаете. Если есть контакт мяча и руки ненаказуемый, даже если просто рука внизу в естественном положении и происходит контакт мяча и руки, а при этом тут же забивается гол, то это всегда отмена.

А тут еще хуже. Тут наказуемая игра рукой. С этого незафиксированного гола началась атака – и забит гол. Это нарушение в атакующей фазе, поэтому судьи поступили правильно. Хотя мы видим, что был в отличной позиции. Хорошо должен видеть эту отставленную руку, но почему‑то сам не разобрался. Но слава богу, что ВАР увидел и разобрался.

– В каких случаях, когда мяч попадает в другую часть тела, а потом в руку, свистятся фолы, а в каких нет?

– Очень просто! Если футболист играет осознанно и целенаправленно, контролируемо в мяч, а дальше в отставленную руку, то мы продолжаем игру. А если рикошет от тела и дальше в отставленную руку, то это фол. Здесь мы видим, что это не игра головой, а рикошет от лба или лица. И в отставленную в неестественное положение руку. Поэтому это всегда фол! – сказал экс-арбитр ФИФА.

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