Юрген Клопп: «У Салаха, вероятно, кости 19-20-летнего игрока. Он в отличной форме, хорошо следит за собой»

Юрген Клопп считает, что у Мохамеда Салаха кости 19-20-летнего игрока.

«За пределами поля он ведет себя как взрослый человек, во всем остальном он еще молодой игрок.

Он в отличной форме. Если его просканировать, то большинство его костей, вероятно, как у 19-20-летнего парня, потому что он хорошо следит за собой.

Понимание игры – это именно то, что мы пытаемся привить молодым игрокам. Они все знают так много о футболе, когда завершают карьеру в 35 лет. Но чем раньше получишь эту информацию, тем больше пользы это тебе принесет.

Что касается , то он лучше чувствует свободные зоны, понимает, как соперники реагируют на его действия. И даже если он не забивает сам, он все равно помогает нам угрожать противнику. Это действительно очень важно.

Дерби с «Эвертоном» не войдет в историю в плане показанной игры, но два забитых гола – это очень важно. В других матчах он играет намного лучше, но не забивает порой, зато постоянно остается угрозой, что не менее важно, потому что так он дает возможности проявить себя всем остальным ребятам.

Я не могу сравнивать Мо с другими 30-летними футболистами, потому что не думаю, что это его биологический возраст», – сказал главный тренер « » .

31-летний египтянин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 12 матчах за клуб в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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