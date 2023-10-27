Юрген Клопп: «У Салаха, вероятно, кости 19-20-летнего игрока. Он в отличной форме, хорошо следит за собой»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Мохамед Салах Здоровье Футбол

Юрген Клопп считает, что у Мохамеда Салаха кости 19-20-летнего игрока.

«За пределами поля он ведет себя как взрослый человек, во всем остальном он еще молодой игрок.

Он в отличной форме. Если его просканировать, то большинство его костей, вероятно, как у 19-20-летнего парня, потому что он хорошо следит за собой.

Понимание игры – это именно то, что мы пытаемся привить молодым игрокам. Они все знают так много о футболе, когда завершают карьеру в 35 лет. Но чем раньше получишь эту информацию, тем больше пользы это тебе принесет.

Что касается Салаха, то он лучше чувствует свободные зоны, понимает, как соперники реагируют на его действия. И даже если он не забивает сам, он все равно помогает нам угрожать противнику. Это действительно очень важно.

Дерби с «Эвертоном» не войдет в историю в плане показанной игры, но два забитых гола – это очень важно. В других матчах он играет намного лучше, но не забивает порой, зато постоянно остается угрозой, что не менее важно, потому что так он дает возможности проявить себя всем остальным ребятам.

Я не могу сравнивать Мо с другими 30-летними футболистами, потому что не думаю, что это его биологический возраст», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Клопп.

31-летний египтянин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 12 матчах за клуб в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Салах с Неймаром ровесники, но фараон по прежнему топчик, а из покериста уже давно песок сыпется🤒
+49
-3
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
El_Ilusionista
Про тело 20 летнего мы слышали, а теперь вот новинка, кости 20 летнего
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladimir.kostrichko
Ответ Eziz Sopyyyew
А ведь Саллах игрок одного сезона))
Уже 7 сезонов.
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Чего тут удивляться, если в Египте за столько лет так хорошо сохранились пирамид, а Салаху всего 31 год
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gangstarr
Ответ ApXuMaHqPuT
Салах с Неймаром ровесники, но фараон по прежнему топчик, а из покериста уже давно песок сыпется🤒
Ну покерист и зажег намного раньше, когда он был на первых ролях в мсн, салах только разгонял свою еврокарьеру можно сказать
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eziz Sopyyyew
А ведь Саллах игрок одного сезона))
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ ApXuMaHqPuT
Салах с Неймаром ровесники, но фараон по прежнему топчик, а из покериста уже давно песок сыпется🤒
Салах давно обошёл таких игроков как Азар, Неймар, Бэйл и тд.
Салах круче них
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladimir.kostrichko
Ответ Салауат Нуралиев
Сейчас прибежит манся и скажет что надо постучать по Нуньесу
Думаю по голове манси надо постучать)))
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Слил базу - Салах переписанный :)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Санжар Уразбаев
Ответ ApXuMaHqPuT
Салах с Неймаром ровесники, но фараон по прежнему топчик, а из покериста уже давно песок сыпется🤒
Неймар :184 гол
Салах :201 гол
Согласен , думаю они на этом не остановятся ))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салауат Нуралиев
Ответ vladimir.kostrichko
Думаю по голове манси надо постучать)))
Желательно деревом)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рита Ктинидина
Ответ Богдан Хабриев
Сам понял, что сказал?
Он из Петербурга
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богдан Хабриев
Ответ Someone from Internet
А ведь ригоберка на полном серьёзе сравнивал Мане с Салахом, мол Мане тащер, а Салах забирает себе все лавры) Очередное его "экспертное" мнение 😂
Тут половина сайта так делали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салауат Нуралиев
Ответ vladimir.kostrichko
Надо три раза постучать по дереву))))
Сейчас прибежит манся и скажет что надо постучать по Нуньесу
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mantihor_e
ну так-то у него кости древнеегипетского Фараона, которым точно пара-тройка тысяч лет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladimir.kostrichko
Ответ Саша Пушкин
Чего тут удивляться, если в Египте за столько лет так хорошо сохранились пирамид, а Салаху всего 31 год
Египетская сила!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mardon Umirov
Ответ Someone from Internet
А ведь ригоберка на полном серьёзе сравнивал Мане с Салахом, мол Мане тащер, а Салах забирает себе все лавры) Очередное его "экспертное" мнение 😂
Салах с каждим годом усиливает свою игру.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArnoNeputevy
Кости 19-летнего, мускулы - 18-летнего, связки - 17-летнего, душа - 6-летнего.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
STAY SHARP
какой же Салах костлявый
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богдан Хабриев
Ответ kl139
Главное, чтобы не в желудке были кости какого то 20 летнего парня, а в остальном можно что угодно говорить в медиа для подготовки будущего трансфера
Сам понял, что сказал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ненавидящий2.0
Ответ vladimir.kostrichko
Думаю по голове манси надо постучать)))
всё равно никто не ответит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladimir.kostrichko
Надо три раза постучать по дереву))))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Балышев
Ответ ApXuMaHqPuT
Салах с Неймаром ровесники, но фараон по прежнему топчик, а из покериста уже давно песок сыпется🤒
У Нея закат карьеры был уже когда в ПСЖ перешёл,а в Аравию вовсе на пенсию ушел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мансур Абдрахимов
суповой набор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Someone from Internet
А ведь ригоберка на полном серьёзе сравнивал Мане с Салахом, мол Мане тащер, а Салах забирает себе все лавры) Очередное его "экспертное" мнение 😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий