Салах побил рекорд Анри по голам в еврокубках за английские клубы. У форварда «Ливерпуля» 43 мяча
Мохамед Салах установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских клубов.
31-летний форвард «Ливерпуля» забил «Тулузе» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы (5:1). Этот гол стал для Салаха 43-м в еврокубках.
Египтянин превзошел достижение экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри (42 гола) и стал рекордсменом по голам в еврокубках за английские команды.
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
из 39 голов в еврокубках
холланд 15 забил именно-что в мусорной лиге европы)
У Анри прямо невероятно доминантных сезона аж было 3 - 2002/03, 2003/04, 2005/06. Да и сезон 2004/05 закончил с показателями, которые Мо переплюнул только в одном своем сезоне.
Вот что значит - прошёл суровую школу Фиорентины Кокорина! до неё - посредственный базельский бегунок. После - один из величайших игроков за всю историю АПЛ.