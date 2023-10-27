Салах побил рекорд Анри по голам в еврокубках за английские клубы. У форварда «Ливерпуля» 43 мяча

Мохамед Салах установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских клубов.

31-летний форвард « » забил «Тулузе» в 3-м туре группового этапа (5:1). Этот гол стал для 43-м в еврокубках.

Египтянин превзошел достижение экс-форварда «Арсенала» (42 гола) и стал рекордсменом по голам в еврокубках за английские команды.

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