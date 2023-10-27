Салах побил рекорд Анри по голам в еврокубках за английские клубы. У форварда «Ливерпуля» 43 мяча

Теги Ливерпуль Тьерри Анри премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА рекорды Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских клубов.

31-летний форвард «Ливерпуля» забил «Тулузе» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы (5:1). Этот гол стал для Салаха 43-м в еврокубках.

Египтянин превзошел достижение экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри (42 гола) и стал рекордсменом по голам в еврокубках за английские команды.

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35 комментариев

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xxx-xxx
Кто бы мог подумать, что Салах так прокачается в Ливерпуле, лютый топ !)
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Marcus-light
Анри мой любимый игрок, но я должен признать, что чисто с точки зрения влияния и качества - это его копия на правом полуфланге.
+18
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Vićtor Diaź
Живая легенда
+17
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mantihor_e
Легенда, найти такому игроку замену будет крайне сложно
+8
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+8
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Футбол, хоккей итд
Клоппу данке шон,🤝 что не отпустил Салаха в чемпионат Саудовской Аравии.
+7
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Да Нет
просто молодец.
+6
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Егор Ковалёв
Самое главное что Салах в Ливерпуле еще надолго(надеемся). Поэтому уверен что еще больше наколотит
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Arima Baki
Ответ Marcus-light
Анри мой любимый игрок, но я должен признать, что чисто с точки зрения влияния и качества - это его копия на правом полуфланге.
если рассмотреть целое десятилетие (нулевые) то из топ 5 лиг больше всех голов забил Анри, больше всех голевых передач сделал...Анри. также он единственный! в истории АПЛ с 20+ голов и 20+ ассистов в одном сезоне. Анри (пока)единственный из АПЛ кто выиграл две золотых бутс Европы. а про золотые кубки в арсенале без поражений и победы в сборной я вообще молчу- чел прошёл футбол
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qfxtruxp
Ответ mantihor_e
Легенда, найти такому игроку замену будет крайне сложно
Согласен, такие как Салах рождаются раз в 10 лет
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arisstopane
Ответ Ман Сити
У Холанда в 23, уже 39 голов и не в мусорной ЛЕ, в которой солах забивает, а в ЛЧ
малой
из 39 голов в еврокубках
холланд 15 забил именно-что в мусорной лиге европы)
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Redsfan
Ответ Marcus-light
Анри мой любимый игрок, но я должен признать, что чисто с точки зрения влияния и качества - это его копия на правом полуфланге.
Думается все же, доминация Анри была помасштабнее. У Салаха есть один супердоминантный сезон (первый) и один, где половину сезона он играл на принципиально более высоком от остальных уровне (2021/22), но подсдал после КАН.

У Анри прямо невероятно доминантных сезона аж было 3 - 2002/03, 2003/04, 2005/06. Да и сезон 2004/05 закончил с показателями, которые Мо переплюнул только в одном своем сезоне.
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Tun
Ответ Panurge From hell
у реала за последние 8 лет трансферный баланс на уровне Вест Хэма,лучшая Барселона в истории была построена без больших трат
у Реала 1 ЛЧ ща последние 5 лет - результат этих трат. 4 лч за 5 лет - на них рекордно тратили на Роналду с Бэйлами, руинили рынок. Барса много лет была мешком, в том числе с последним треблом, это сейчас начали считать каждую копейку, но и про победу в лч забыли
+2
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Tun
Ответ Panurge From hell
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Это правда, АПЛ всего 30 лет, для футбола этого мало, в ЛЧ статистика ещё не впечатляет. Но увольнение Тебаса уже не поможет, Испания сильно отстала, про мешки смешно, Реал выигрывал кучу кубков за счёт своих денег и влияния, Барса туда же подтянулась со своими тратами, чуть не обанкротилась
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BZB
Заслуженное достижение!
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Даулет Балыкбаев
хорошо что не ушел в СА, сейчас бы очень сложно было бы без него. Даже не хочется думать что он может уйти в следующем сезоне
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ЛыСъ
Салах наверняка летом в СА уедет, а вот Холанд, если на пару-тройку сезонов задержится, легко побьет и оторвется.
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Andrey Yaroslavtsev
Великий Мо.
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Tollie
Красавец! И всего добился в "своей" команде, без надобности убегать за левыми чашками в судейский проект.

Вот что значит - прошёл суровую школу Фиорентины Кокорина! до неё - посредственный базельский бегунок. После - один из величайших игроков за всю историю АПЛ.
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bestttttttofthebest
Он настоящий профессионал своего дела)
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Yri Yrov
Ответ Panurge From hell
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Бест, оуен, Чарльтон, про таких британцев ты наверное не слышал
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PIT-BUL
Ответ xxx-xxx
Кто бы мог подумать, что Салах так прокачается в Ливерпуле, лютый топ !)
я его ещё в Базеле приметил. Видно было технарь. по-моему то ли Спартак то ли Зенит интересовались. Ценник был сносный... Но может самому Саллаху даже и лучше
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ɔculpa
Ответ PIT-BUL
я его ещё в Базеле приметил. Видно было технарь. по-моему то ли Спартак то ли Зенит интересовались. Ценник был сносный... Но может самому Саллаху даже и лучше
Может)
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Panurge From hell
Ответ Yri Yrov
Бест, оуен, Чарльтон, про таких британцев ты наверное не слышал
ты читать умеешь?Я написал подавляющее,а не поголовное
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qfxtruxp
Выдающееся достижение, причём Салах ещё будет играть минимум 3 сезона и ещё забьёт как минимум 10 мячей
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Panurge From hell
Ответ Tun
у Реала 1 ЛЧ ща последние 5 лет - результат этих трат. 4 лч за 5 лет - на них рекордно тратили на Роналду с Бэйлами, руинили рынок. Барса много лет была мешком, в том числе с последним треблом, это сейчас начали считать каждую копейку, но и про победу в лч забыли
а есть ли хоть ещё одна команда с трансферными расходами уровня уровня Вэст Хема,выигравшая ЛЧ?Во-первых,во-вторых,когда реал брал 3 лч-он не делал абсолютно никаких больших покупок.Ну а про барсу-я имею ввиду Барселону Гвардиола.
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