Гари Линекер: «Беллингем может играть центрфорварда в сборной Англии или ложную девятку»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Гари Линекер Ла Лига Харри Кейн Джуд Беллингем Футбол

Гари Линекер считает, что Джуд Беллингем может играть на позиции форварда.

«То, как он начал в «Реале», дает Саутгейту отличный инструмент. Если что-то случится с Кейном – или после того, как он закончит [в сборной], потому что Харри уже 30 лет, – Джуд может сыграть на позиции центрального нападающего, в качестве ложной девятки, если хотите.

Джуд даже делает те «легкие» финты, которые раньше делал я! В последних матчах за сборную Англии он играет под номером 10.

Джуд может играть и на более глубокой позиции вроде восьмерки. Он, наверное, самый совершенный английский футболист, которого я когда-либо видел, а ему всего 20 лет.

Никто не знает, на какой позиции лучше всего играть Джуду, потому что он так хорош в нескольких амплуа. Но я мог бы видеть его на острие сборной Англии», – сказал экс-игрок сборной Англии.

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13 комментариев

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Большой Сэми
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Каждый видит то что внутри у него самого
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Kahn01
Кейн с его манерой игры и малой травматичностью до 36 минимум сможет в сборной играть.
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ПравдоРуб
Джуд действительно великолепен! Главное чтобы в сборной был такой же фарт как и на старте сезона а Реале, тогда он будет тянуть ее долгие годы
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Ханс Ланда
Вот эта вот форвардская чуйка поражает в Беллингеме больше всего…знать где и когда откажется мяч и переправить его в ворота.
Поэтому есть уверенность, что все его текущие голевые успехи это не просто стечение обстоятельств. Ему всего 20 лет - он вполне сможет перепрофилироваться.
Когда Нкунку переходил в Лейпциг классическим центральным полузащитником, а уходил уже в качестве лучшего бомбардира БЛ за сезон и в позиции оттянутого форварда.
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kaka10
в сборной есть Трэшфорд, который уже является ложным игроком
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ArnoNeputevy
Он мог бы составить конкуренцию Магуайру. Да и вратарь у Англии недостаточно надёжный.
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Peter Parker
Фабрегас: да, пусть посмотрит парочку моих матчей
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Козорез Денис
Саутгейт даже не знает, что такое ложная девятка)
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<~Inter~>
Так есть Уоткинс же который в отличной форме. у англичан нет проблем с форвардом
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