Гари Линекер: «Беллингем может играть центрфорварда в сборной Англии или ложную девятку»

Гари Линекер считает, что Джуд Беллингем может играть на позиции форварда.

«То, как он начал в «Реале», дает Саутгейту отличный инструмент. Если что-то случится с Кейном – или после того, как он закончит [в сборной], потому что Харри уже 30 лет, – Джуд может сыграть на позиции центрального нападающего, в качестве ложной девятки, если хотите.

Джуд даже делает те «легкие» финты, которые раньше делал я! В последних матчах за сборную Англии он играет под номером 10.

Джуд может играть и на более глубокой позиции вроде восьмерки. Он, наверное, самый совершенный английский футболист, которого я когда-либо видел, а ему всего 20 лет.

Никто не знает, на какой позиции лучше всего играть Джуду, потому что он так хорош в нескольких амплуа. Но я мог бы видеть его на острие сборной Англии», – сказал экс-игрок сборной Англии.

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