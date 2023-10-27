Гари Линекер: «Беллингем может играть центрфорварда в сборной Англии или ложную девятку»
Гари Линекер считает, что Джуд Беллингем может играть на позиции форварда.
«То, как он начал в «Реале», дает Саутгейту отличный инструмент. Если что-то случится с Кейном – или после того, как он закончит [в сборной], потому что Харри уже 30 лет, – Джуд может сыграть на позиции центрального нападающего, в качестве ложной девятки, если хотите.
Джуд даже делает те «легкие» финты, которые раньше делал я! В последних матчах за сборную Англии он играет под номером 10.
Джуд может играть и на более глубокой позиции вроде восьмерки. Он, наверное, самый совершенный английский футболист, которого я когда-либо видел, а ему всего 20 лет.
Никто не знает, на какой позиции лучше всего играть Джуду, потому что он так хорош в нескольких амплуа. Но я мог бы видеть его на острие сборной Англии», – сказал экс-игрок сборной Англии.
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Поэтому есть уверенность, что все его текущие голевые успехи это не просто стечение обстоятельств. Ему всего 20 лет - он вполне сможет перепрофилироваться.
Когда Нкунку переходил в Лейпциг классическим центральным полузащитником, а уходил уже в качестве лучшего бомбардира БЛ за сезон и в позиции оттянутого форварда.