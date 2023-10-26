RFEF объявила тендер на предоставление систем полуавтоматического офсайда в Ла Лиге. Их планируется внедрить со следующего сезона

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Федерация футбола Испании видеоповторы технологии Футбол

RFEF объявила тендер на системы полуавтоматической фиксации офсайда в Ла Лиге.

Вчера стало известно, что в Ла Лиге начиная с сезона-2024/25 планируется внедрить полуавтоматическое определение офсайда. Изначально система должна была появиться в Испании с начала текущего сезона, однако бывший глава федерации Луис Рубиалес наложил вето на участие в тендере компании Mediapro.

Сегодня Королевская испанская футбольная федерация объявила тендер на предоставление систем полуавтоматического определения офсайда на матчах Ла Лиги. Как сообщает As, контракт планируется заключить на следующие 4 сезона.

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7 комментариев

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M93
Ответ Сергей Яскевич
Компания Переса участвует в тендере?
Смешно читать про Реал и Переса, когда за системами VAR в Ла Лиге стоит компания друга Лапорты Жауме Роуреса, который мягко говоря не любит Реал.
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+6
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Сергей Яскевич
Компания Переса участвует в тендере?
+8
-8
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ljolik888
Но хоть к судьям будет меньше нападок . А так я за !
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Nogoi89
Выиграл концерн Калашникова.
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dimalopata
Ответ M93
Смешно читать про Реал и Переса, когда за системами VAR в Ла Лиге стоит компания друга Лапорты Жауме Роуреса, который мягко говоря не любит Реал.
Смешно читать про компанию Роуреса, когда ВАР в Испании делает не МедиаПро
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