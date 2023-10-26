RFEF объявила тендер на предоставление систем полуавтоматического офсайда в Ла Лиге. Их планируется внедрить со следующего сезона
RFEF объявила тендер на системы полуавтоматической фиксации офсайда в Ла Лиге.
Вчера стало известно, что в Ла Лиге начиная с сезона-2024/25 планируется внедрить полуавтоматическое определение офсайда. Изначально система должна была появиться в Испании с начала текущего сезона, однако бывший глава федерации Луис Рубиалес наложил вето на участие в тендере компании Mediapro.
Сегодня Королевская испанская футбольная федерация объявила тендер на предоставление систем полуавтоматического определения офсайда на матчах Ла Лиги. Как сообщает As, контракт планируется заключить на следующие 4 сезона.
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