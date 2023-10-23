Хави про 1:0 с «Атлетиком»: «Тяжелая победа, но если кто и заслуживал ее, так это «Барселона». Жизненно важно обыграть «Реал» на своем поле»

Хави отметил усилия, потребовавшиеся для победы над «Атлетиком» (1:0).

«Тяжелая победа. Мы знали, что это сложный соперник, что « » – храбрая команда. Но Марк Гиу, местный парень, решил исход матча. Я рад за него и рад, что мы набрали три очень важных очка.

Мы знали о прессинге «Атлетика». Мы ожидали высокую линию. Таким образом они выигрывают множество дуэлей. Их футболисты отлично поработали, но если кто-то и заслуживал победить, так это мы.

Я думал выпустить Марка потому, что у него есть голевое чутье, к тому же он мне нравится как личность. У меня нет проблем с тем, чтобы искать усиление среди нашей молодежи. Наоборот. Я вселяю в них ту уверенность, которую вселили в меня самого, когда мне было 17-18 лет.

Я удивлен, что они не боятся. Я вижу искру. Они смотрят мне в глаза и говорят: «Выпускай, увидишь, что все будет хорошо». Я видел это в , , , , а теперь и в Марке. Он не выглядел испуганным.

Класико – очень важный для нас матч, но перед ним нас ждет игра в Лиге чемпионов. Она очень важна, а у нас много травмированных. Сегодня нам пришлось приложить титанические усилия, мы с трудом приблизились к «Реалу» на два очка. Победить в класико жизненно важно, поскольку мы играем дома», – сказал главный тренер «Барселоны».

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