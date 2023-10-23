Хави про 1:0 с «Атлетиком»: «Тяжелая победа, но если кто и заслуживал ее, так это «Барселона». Жизненно важно обыграть «Реал» на своем поле»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Алекс Бальде Гави Фермин Лопес Ламин Ямаль Марк Гиу Футбол

Хави отметил усилия, потребовавшиеся для победы над «Атлетиком» (1:0).

«Тяжелая победа. Мы знали, что это сложный соперник, что «Атлетик» – храбрая команда. Но Марк Гиу, местный парень, решил исход матча. Я рад за него и рад, что мы набрали три очень важных очка.

Мы знали о прессинге «Атлетика». Мы ожидали высокую линию. Таким образом они выигрывают множество дуэлей. Их футболисты отлично поработали, но если кто-то и заслуживал победить, так это мы.

Я думал выпустить Марка потому, что у него есть голевое чутье, к тому же он мне нравится как личность. У меня нет проблем с тем, чтобы искать усиление среди нашей молодежи. Наоборот. Я вселяю в них ту уверенность, которую вселили в меня самого, когда мне было 17-18 лет.

 Я удивлен, что они не боятся. Я вижу искру. Они смотрят мне в глаза и говорят: «Выпускай, увидишь, что все будет хорошо». Я видел это в Гави, Бальде, Ямале, Фермине, а теперь и в Марке. Он не выглядел испуганным.

Класико – очень важный для нас матч, но перед ним нас ждет игра в Лиге чемпионов. Она очень важна, а у нас много травмированных. Сегодня нам пришлось приложить титанические усилия, мы с трудом приблизились к «Реалу» на два очка. Победить в класико жизненно важно, поскольку мы играем дома», – сказал главный тренер «Барселоны».

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7 комментариев

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Bazilic
Ну кстати про «жизненно важно» Хави приукрасил
Классико в первом туре не имеет такого веса, как во втором. Проиграть вообще не критично, хоть и грустно
+4
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Экспертное мнение
Хави скоро с восьмилетками из кантеры будет нагибать наёмников Реала за 100-200 млн. Классика.
+6
-5
+1
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Bazilic
Ответ xDe xDe
В итоге сыграем вничью, и лидером снова станет Жирона :)
Я бы даже посмотрел на такое)
А когда еще Жирона может выиграть чемпионат?
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