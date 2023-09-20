Икарди купил Lexus LC 500 почти за 3 млн евро. Футболисту принадлежит Rolls-Royce Boat Tail стоимостью не менее 26 млн евро

Теги Галатасарай высшая лига Турция Мауро Икарди деньги автомобили Футбол

Мауро Икарди приобрел еще один автомобиль за несколько миллионов евро.

Нападающий «Галатасарая» показал в социальной сети новый автомобиль – Lexus LC 500.

Транспортное средство, ориентировочная рыночная стоимость которого составляет 2,8 миллиона долларов, имеет особенность: его автоматическая коробка передач обладает опцией, в которой искусственный интеллект может выбирать скорости.

Автомобиль оснащен 360-градусной камерой, а также имеет функцию Al-Shift Control – инструмент на основе искусственного интеллекта, который анализирует дорожные условия.

Ранее сообщалось, что Икарди принадлежит модель Rolls-Royce Boat Tail, считающаяся самой дорогой моделью автомобиля в мире стоимостью не менее 26 миллионов евро.

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11 комментариев

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Ansu Fati
Lc 500 за 3 ляма баксов? Да он же в макс комплектации под 100 тыс стоит
Да. Довольно дешевая машина для своего класса. Но Икарди довольно глупый парень, что видно даже по его отношениям с Вандой. Так что развести такого богатенького Буратино смогут даже мошенники, представляющиеся сотрудниками Сбера или ВТБ.
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Ansu Fati
Lc 500 за 3 ляма баксов? Да он же в макс комплектации под 100 тыс стоит
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SntKillerMikhail
Ну а фотку прикрепить нет?
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KKA
Бред какой то )
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respworkresp
если уж и покупать реально эксклюзивный Lexus, то это должен быть LF-A. Машина, с великолепным движком V10, звук которого потрясающе настроен спецами Yamaha. Машина реально признана во всём мире суперкаром. Начальные цены были на уровне 300.000 долл в 2010-2011 года, когда эту модель выпустили. Сейчас цены в районе 1 млн. долларов.
А вот LC500 хоть и тоже хорош, но это вообще не ровня LF-A.
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Кочевник56
в Ролс Ройсе пепельница наполнилась, наверное выкинул
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Адилет Асанкожоев
Наглядное пособие: "Как всрать 28 миллионов"
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savik-A.M.
" : его автоматическая коробка передач обладает опцией, в которой искусственный интеллект может выбирать скорости." - у меня в Джили Кулрэй это называется роботорезированной коробкой , и стоило вместе с машиной 25 000 баксов ))))
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Альберт Сафиуллин
360 градусов теперь в 9 китайцах из 10 стоИт,развели мажорика)))
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Антон Фалафель
Какое-то примитивное вложение денег в неликвид.
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