Икарди купил Lexus LC 500 почти за 3 млн евро. Футболисту принадлежит Rolls-Royce Boat Tail стоимостью не менее 26 млн евро

Мауро Икарди приобрел еще один автомобиль за несколько миллионов евро.

Нападающий «Галатасарая» показал в социальной сети новый автомобиль – Lexus LC 500.

Транспортное средство, ориентировочная рыночная стоимость которого составляет 2,8 миллиона долларов, имеет особенность: его автоматическая коробка передач обладает опцией, в которой искусственный интеллект может выбирать скорости.

Автомобиль оснащен 360-градусной камерой, а также имеет функцию Al-Shift Control – инструмент на основе искусственного интеллекта, который анализирует дорожные условия.

Ранее сообщалось, что Икарди принадлежит модель Rolls-Royce Boat Tail, считающаяся самой дорогой моделью автомобиля в мире стоимостью не менее 26 миллионов евро.

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