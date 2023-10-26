Хау про 0:1 с «Боруссией»: «Ньюкасл» не заслужил поражения. Мы были лучше во 2-м тайме, но мяч не шел в ворота»

Эдди Хау прокомментировал поражение от «Боруссии» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Тактически они были хороши и создавали нам проблемы в центральных зонах. Во втором тайме мы были гораздо лучше, но, к сожалению, мяч не шел в ворота. Задумка была, но мы играем против топовых команд. Стоит ошибиться на полшага, и тебя наказывают.

Во втором тайме мы стали больше играть, создавали моменты, но ворота не помогли нам. Теперь нам предстоит пройти сложный путь в группе.

Будет трудно, но мы в Лиге чемпионов. Ничто не дается легко. Ты знаешь, что тебе придется побеждать в трудных местах. Теперь нам нужно стряхнуть с себя пыль и быть готовыми к следующей неделе.

Нам нужно сесть и проанализировать игру. Нам нужно поработать над тем, как приспособиться и затем взглянуть, сможем ли мы добиться результата.

Я не думаю, что мы заслуживали поражения», – сказал тренер « ».

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!