Хау про 0:1 с «Боруссией»: «Ньюкасл» не заслужил поражения. Мы были лучше во 2-м тайме, но мяч не шел в ворота»

Теги Боруссия Дортмунд Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эдди Хау Футбол

Эдди Хау прокомментировал поражение от «Боруссии» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Тактически они были хороши и создавали нам проблемы в центральных зонах. Во втором тайме мы были гораздо лучше, но, к сожалению, мяч не шел в ворота. Задумка была, но мы играем против топовых команд. Стоит ошибиться на полшага, и тебя наказывают.

Во втором тайме мы стали больше играть, создавали моменты, но ворота не помогли нам. Теперь нам предстоит пройти сложный путь в группе.

Будет трудно, но мы в Лиге чемпионов. Ничто не дается легко. Ты знаешь, что тебе придется побеждать в трудных местах. Теперь нам нужно стряхнуть с себя пыль и быть готовыми к следующей неделе.

Нам нужно сесть и проанализировать игру. Нам нужно поработать над тем, как приспособиться и затем взглянуть, сможем ли мы добиться результата.

Я не думаю, что мы заслуживали поражения», – сказал тренер «Ньюкасла».

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14 комментариев

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Yehor Tsymbal
Не было никаких 1-2
+25
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+25
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Александр Суворов
Да уж, ребяты, вы бы хоть на WhoScored периодически заглядывали, а то все на политических форумах сидите.
1:2))
+16
0
+16
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PokaNeBatya
так 0-1 же
+9
0
+9
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sintenced
Что с реализацией? В котором уже матче не забиваем 100% моменты.
+3
-1
+2
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Илья Еремеев
Эх если бы там было 1:2...
+2
0
+2
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& Co1366
Эдди Хау загнул лишка про 2-1!
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Ренат Нургалиев
Тотал больше ставил Энди))
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юра георгиевский
Сейчас редакторы прочитают внимательно и поменяют счёт на 0:1.
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Gureev
Автор походу на обе забьют ставил)
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Мадридито
Доброе утро редакторы спортс еще не проснулись)
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S H A R K
Ответ Yehor Tsymbal
Не было никаких 1-2
Наверное админ путает с результатом юношеских команд. Там счёт 1 2 был)
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