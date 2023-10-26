Лучший результат тура в Fantasy ЛЧ – 13 очков Эванилсона. Форвард «Порту» сделал хет-трик

Нападающий Эванилсон принес «Порту» победу над «Антверпеном» в Лиге чемпионов.

В 3-м туре ЛЧ он забил три мяча, выйдя на замену в конце первого тайма. Бразилец помог « » одержать волевую победу: он появился на поле при счете 0:1, португальцы победили 4:1.

Таким образом, Эванилсон набрал 13 очков в фэнтези-турнире ЛЧ: по +4 за голы, а также +1 за 46 минут на поле.

в составе на 3-й тур у 43 (0,35%) фэнтези-менеджеров, никто не сделал его капитаном.

Удивительный хет-трик в ЛЧ – за тайм со скамейки. Блеснул Эванилсон из «Порту»