Эванилсон, Жезус и Сантьяго Хименес – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Теги Порту Фейеноорд Лига чемпионов УЕФА Арсенал рейтинги РБ Лейпциг Габриэл Жезус Давид Раум Сантьяго Хименес Эванилсон Барбоза Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа в Лиге чемпионов.

Защитник «РБ Лейпциг» Давид Раум забил гол в матче с «Црвеной Звездой» (3:1), совершил один отбор и 7 раз возвращал владение.

Форвард «Фейеноорда» Сантьяго Хименес сделал дубль в матче с «Лацио» (3:1), нанеся 5 ударов по воротам.

Форвард «Порту» Эванилсон забил три гола в матче с «Антверпеном» (4:1) с трех ударов по воротам.

Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус забил гол и сделал ассист в матче с «Севильей» (2:1), нанеся 4 удара по воротам.

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2 комментария

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Солдат сэра Алекса 2.0
почему спорт ру указывает рост 193 у Эванилсона? Другие медиа пишут , что он на 10 см ниже)
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