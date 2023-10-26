Эванилсон, Жезус и Сантьяго Хименес – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа в чемпионов.

Защитник « » забил гол в матче с «Црвеной Звездой» (3:1), совершил один отбор и 7 раз возвращал владение.

Форвард « » Сантьяго Хименес сделал дубль в матче с «Лацио» (3:1), нанеся 5 ударов по воротам.

Форвард « » Эванилсон забил три гола в матче с «Антверпеном» (4:1) с трех ударов по воротам.

Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус забил гол и сделал ассист в матче с «Севильей» (2:1), нанеся 4 удара по воротам.

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