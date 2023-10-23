Словенец Винчич обслужит матч «ПСЖ» – «Милан» в ЛЧ, словак Кружльяк – игру «Барселоны» и «Шахтера»

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УЕФА назначил судей на матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Галатасарай» – «Бавария»: Давиде Масса (Италия);

«Интер» – «Ред Булл Зальцбург»: Франсуа Летексье (Франция);

«Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген»: Марко Гуида (Италия);

«Ланс» – ПСВ: Раду Петреску (Румыния);

«Севилья» – «Арсенал»: Гленн Нюберг (Швеция);

«Унион» – «Наполи»: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина);

«Брага» – «Реал»: Майкл Оливер (Англия);

«Бенфика» – «Реал Сосьедад»: Клеман Тюрпен (Франция);

«Фейеноорд» – «Лацио»: Тобиас Штилер (Германия);

«Барселона» – «Шахтер»: Иван Кружльяк (Словакия);

«Селтик» – «Атлетико»: Феликс Цвайер (Германия);

«Ньюкасл» – «Боруссия»: Артур Соареш Диаш (Португалия);

«ПСЖ» – «Милан»: Славко Винчич (Словения);

«Янг Бойз» – «Манчестер Сити»: Мортен Крог (Дания);

«Лейпциг» – «Црвена Звезда»: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания);

«Антверпен» – «Порту»: Бенуа Бастьен (Франция). 

Матчи пройдут 24 и 25 октября. 

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6 комментариев

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JENNINGS
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Зубы Дзюбы
Ну ещё бы Чеферин своего на топ-матч не поставил...
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Lindeman
Ответ JENNINGS
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Но пока здесь только ты первый описался
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QWertY
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Мелана приличная девушка, в отличии от Парижаны. Парижана, при виде богатого красавчика из Милана расклеится,раздвинет нижние конечности, и будет готова пропустить сколько надо.
Ну ПСЖ не раздвинула ножки, когда Риал пришел за Мбаппе. А Мелана по высшему разряду обслужила саудовцев из Ньюкасла)
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