Словенец Винчич обслужит матч «ПСЖ» – «Милан» в ЛЧ, словак Кружльяк – игру «Барселоны» и «Шахтера»
УЕФА назначил судей на матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Галатасарай» – «Бавария»: Давиде Масса (Италия);
«Интер» – «Ред Булл Зальцбург»: Франсуа Летексье (Франция);
«Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген»: Марко Гуида (Италия);
«Ланс» – ПСВ: Раду Петреску (Румыния);
«Севилья» – «Арсенал»: Гленн Нюберг (Швеция);
«Унион» – «Наполи»: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина);
«Брага» – «Реал»: Майкл Оливер (Англия);
«Бенфика» – «Реал Сосьедад»: Клеман Тюрпен (Франция);
«Фейеноорд» – «Лацио»: Тобиас Штилер (Германия);
«Барселона» – «Шахтер»: Иван Кружльяк (Словакия);
«Селтик» – «Атлетико»: Феликс Цвайер (Германия);
«Ньюкасл» – «Боруссия»: Артур Соареш Диаш (Португалия);
«ПСЖ» – «Милан»: Славко Винчич (Словения);
«Янг Бойз» – «Манчестер Сити»: Мортен Крог (Дания);
«Лейпциг» – «Црвена Звезда»: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания);
«Антверпен» – «Порту»: Бенуа Бастьен (Франция).
Матчи пройдут 24 и 25 октября.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
6 комментариев