«Бавария» и Мюллер обсудят продление контракта до 2025 года

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер может продлить контракт с «Баварией».

Мюнхенский клуб в ближайшие недели проведет переговоры с 34-летним полузащитником о продлении соглашения до 2025 года, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. 

Мюллер – воспитанник «Баварии», он находится в системе клуба с 2000 года. Действующий контракт игрока с мюнхенцами рассчитан до конца этого сезона. 

Статистику игрока можно найти здесь

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ERNST
Томас - Легенда Баварии и сборной Германии.

Давно пора дать ему пожизненный контракт в Баварии, очень предан клубу. Наверняка будет работать в системе клуба после карьеры футболиста.
+36
0
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Наверняка Мюллер в топ5 самых титулованных игроков. Трофеи на любой вкус, ЛЧ, ЧМ, БЛ КЧМ и тогда ли. Супер карьера. Если делать отчёт с 2000 года по 2020, то Мюллер однозначно входит в топ 20 лучших игроков этого поколения! 🦁🔥
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kvn9
Ну это, надеюсь, даже без сомнений нужно делать, Томас - символ Баварии.
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sarumian
Мюллер это и есть Бавария.
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Green grass
я так и не понял на какой позиции он играет
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SpilightTwarkle
Ещё бы другого Томаса убрать из команды, чтобы этот Томас хоть выходил на поле
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Узеир Ильясзаде
Ответ Владимир Владимирович
Наверняка Мюллер в топ5 самых титулованных игроков. Трофеи на любой вкус, ЛЧ, ЧМ, БЛ КЧМ и тогда ли. Супер карьера. Если делать отчёт с 2000 года по 2020, то Мюллер однозначно входит в топ 20 лучших игроков этого поколения! 🦁🔥
И тогда ли? А когда не ли?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeniy Bagel
Ответ зак
Комментарий удален модератором
в 14 году именно Португалии
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dorff_nk
Ответ Green grass
я так и не понял на какой позиции он играет
Везде
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeniy Bagel
ему можно автоматом контракт каждый год продлевать
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джон Харпер
Ответ зак
Комментарий удален модератором
Нет он хозяин ФК Рычаг!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эд
Самый умный и командный игрок
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат футбола 777
Ответ Владимир Владимирович
Наверняка Мюллер в топ5 самых титулованных игроков. Трофеи на любой вкус, ЛЧ, ЧМ, БЛ КЧМ и тогда ли. Супер карьера. Если делать отчёт с 2000 года по 2020, то Мюллер однозначно входит в топ 20 лучших игроков этого поколения! 🦁🔥
Томас - объективно самый недооценённый футболист последних десятилетий. Если брать именно вклад в футбол в 21-ом веке, то его можно и в топ-3 после Месси с Роналду поставить, потому что он абсолютно точно поменял не только Баварию, но и весь футбол в целом. А если добьётся успеха со сборной ещё и на Евро, то это будет просто невероятнейшая история.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кто-то
Мюллер всё ещё в форме, хорошее решение продлить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олжас Айкенов
Ответ Green grass
я так и не понял на какой позиции он играет
Он раумрёйтер. Это позиция свободного художника, играющего по свободным зонам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Томас, оставайся в Баварии навсегда)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hasan_072
Баварию без Мюллера невозможно представить, даже если в состав перестанет попадать, как группа поддержки в раздевалке и со скамейки может быть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Нужно продлять. Ещё принесёт пользу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Live_Kost
Молодцы Баварцы, не каждый клуб идёт на такое для своих игроков
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
зак
Ответ Zed_patriot
Хозяин сборной Португалии в полном составе
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей
Ответ Владимир Владимирович
Наверняка Мюллер в топ5 самых титулованных игроков. Трофеи на любой вкус, ЛЧ, ЧМ, БЛ КЧМ и тогда ли. Супер карьера. Если делать отчёт с 2000 года по 2020, то Мюллер однозначно входит в топ 20 лучших игроков этого поколения! 🦁🔥
только европу не выиграл. а так обладатель двух треблов и чемпион мира.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egorushka56
Ответ Green grass
я так и не понял на какой позиции он играет
Раумдойтер)
Термин, который ввёл на Спортс лысый шарлатан Лукомский
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей
Ответ Green grass
я так и не понял на какой позиции он играет
на позиции лавки покамесь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий