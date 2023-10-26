«Бавария» и Мюллер обсудят продление контракта до 2025 года
Томас Мюллер может продлить контракт с «Баварией».
Мюнхенский клуб в ближайшие недели проведет переговоры с 34-летним полузащитником о продлении соглашения до 2025 года, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Мюллер – воспитанник «Баварии», он находится в системе клуба с 2000 года. Действующий контракт игрока с мюнхенцами рассчитан до конца этого сезона.
Статистику игрока можно найти здесь.
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Давно пора дать ему пожизненный контракт в Баварии, очень предан клубу. Наверняка будет работать в системе клуба после карьеры футболиста.
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