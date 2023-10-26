«Бавария» и Мюллер обсудят продление контракта до 2025 года

Томас Мюллер может продлить контракт с «Баварией».

Мюнхенский клуб в ближайшие недели проведет переговоры с 34-летним полузащитником о продлении соглашения до 2025 года, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

– воспитанник «Баварии», он находится в системе клуба с 2000 года. Действующий контракт игрока с мюнхенцами рассчитан до конца этого сезона.

Статистику игрока можно найти здесь.

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