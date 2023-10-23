Хлусевич о Камеруне и Кении: «Слабых команд в Африке точно нет. Многие игроки – лидеры клубов из топ-5 лиг. Играя с ними, будем в тонусе»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич высоко оценил уровень африканских сборных.

– Можно сказать, что среди африканских сборных нет слабых команд?

– Среди африканских сборных много участников чемпионата мира, которые там не просто играют, а делают это удачно. Поэтому, думаю, что да. Многие игроки этих сборных представляют клубы из топ‑5 чемпионатов, они их лидеры. Слабых команд в Африке точно нет.

– А видите ли вы пользу для сборной России от матчей с камерунцами и кенийцами?

– Конечно. Надо играть. Сборная Камеруна – очень сильная команда. Если чаще будет играть с такими соперниками, будем в тонусе, – сказал полузащитник «Спартака».

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9 комментариев

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Владимир Молявин
Тут он прав.
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Вячеслав Припузов
Сборной можно и в Бразилию слетать вслед за молодёжкой или вообще в тур по Южной Америке... Дружественный же вроде бы континент для России...если не со сборными, то так же с клубами договориться, может кубок стран БРИКС организовать
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ЦСКА1960
А регулярные игры чемпионата и кубка разве не способствуют тонусу? А то на матчи сборной чемпионат приостановлен, и те, кто не вызван в сборную, как раз теряют тонус.
Да и на сборников тренеры тоже жалуются, что приезжают оттуда в плохом состоянии.
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Sinister Kid
Ах, ну да, это не Россия слаба, а Кения сильна. Запомним.
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sergspartak
Ответ Sitad
А когда-то Пав, Аршавин, Жирков, Биля просто пачкой уехали в топ клубы Европы
ну уехали и уехали, они там и не прибавили, могли тут остаться и играть дальше
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