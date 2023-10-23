Хлусевич о Камеруне и Кении: «Слабых команд в Африке точно нет. Многие игроки – лидеры клубов из топ-5 лиг. Играя с ними, будем в тонусе»

Даниил Хлусевич высоко оценил уровень африканских сборных.

– Можно сказать, что среди африканских сборных нет слабых команд?

– Среди африканских сборных много участников чемпионата мира, которые там не просто играют, а делают это удачно. Поэтому, думаю, что да. Многие игроки этих сборных представляют клубы из топ‑5 чемпионатов, они их лидеры. Слабых команд в Африке точно нет.

– А видите ли вы пользу для сборной России от матчей с камерунцами и кенийцами?

– Конечно. Надо играть. Сборная Камеруна – очень сильная команда. Если чаще будет играть с такими соперниками, будем в тонусе, – сказал полузащитник «Спартака».

Сборная России может сыграть с Суданом и Сейшелами в 2024-м. Ранее писали о матчах с Сенегалом, Занзибаром и Танзанией

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