Хлусевич о Камеруне и Кении: «Слабых команд в Африке точно нет. Многие игроки – лидеры клубов из топ-5 лиг. Играя с ними, будем в тонусе»
Даниил Хлусевич высоко оценил уровень африканских сборных.
– Можно сказать, что среди африканских сборных нет слабых команд?
– Среди африканских сборных много участников чемпионата мира, которые там не просто играют, а делают это удачно. Поэтому, думаю, что да. Многие игроки этих сборных представляют клубы из топ‑5 чемпионатов, они их лидеры. Слабых команд в Африке точно нет.
– А видите ли вы пользу для сборной России от матчей с камерунцами и кенийцами?
– Конечно. Надо играть. Сборная Камеруна – очень сильная команда. Если чаще будет играть с такими соперниками, будем в тонусе, – сказал полузащитник «Спартака».
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Да и на сборников тренеры тоже жалуются, что приезжают оттуда в плохом состоянии.