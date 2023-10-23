Чистяков не уйдет из «Зенита» зимой: «Буду бороться за место в составе. Проблемы ищу в себе – не готов, поэтому не играю, наверное»
Дмитрий Чистяков заявил о желании бороться за место в стартовом составе «Зенита».
Защитник провел на скамейке запасных «Зенита» 10 матчей подряд. Последний раз Чистяков выходил на поле 29 июля в матче с «Ростовом» (1:1).
– Не играю, наверное, потому что еще не готов. Нужно набрать физическую форму. Как ее наберу, тогда и буду играть.
– Вы довольны ролью запасного игрока?
– Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть.
– Вариант с уходом в аренду зимой не рассматриваете?
– Нет, не рассматриваю. Буду бороться за место в составе.
– Отставание «Зенита» от «Краснодара» сократилось до 5 очков. Верите, что к очному матчу, который пройдет 11 ноября, отставание удастся еще сократить?
– Конечно, верим в это. Но все покажут игры, – сказал защитник «Зенита».
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