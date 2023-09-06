Чистяков о «Зените»: «Уход Малкома — большая потеря. Но в атаке есть другие люди, способные решить исход матча»

Дмитрий Чистяков оценил боеспособность «Зенита» после ухода Малкома.

— Может получиться так в конце сезона, что «Зенит» обеспечит себе чемпионство не за три-четыре тура до финиша, а чуть позже?

— Хех, все что угодно может быть. Все что угодно. Но мы верим в свои силы, верим в свою игру и будем показывать максимум результата.

— Без Малкома и Кузяева Семак как-то поменял требования в плане тактики?

— Может быть, «Зенит» стал чуть-чуть другим. Но в целом, за исключением того, что нас покинули Далер и Малком, суть плана на игру не изменилась. К нам пришли новые ребята. Они, возможно, где-то еще привыкают к команде, сыгрываются с другими футболистами. Нужно немного времени, и они вольются в наш коллектив окончательно. И мы будем продолжать радовать наших болельщиков красивой игрой.

— По вашим ощущениям, команда уже научилась играть без Малкома?

— Есть еще над чем работать, но вы видите нашу игру и результаты в последних матчах. Уход Малкома — большая потеря для нас. Он был нашим лидером, часто решал исход матчей в нашу пользу. Но теперь нет смысла думать об этом. Надо отталкиваться от тех возможностей, от того состава, который есть. И побеждать без Малкома.

У нас есть в атаке другие люди, способные решить исход матча. Так что Малкому — удачи, а нам надо двигаться вперед, – сказал защитник « ».

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