Хавбек «Фулхэма» Перейра хранит в сейфе шорты Кака: «Перед важными матчами я тру ими ногу, чтобы набраться уверенности»

Андреас Перейра рассказал о своем ритуале, связанном с шортами Кака.

«Это была игра между « » и мадридским « » в Лиге чемпионов, и я был болбоем. Алекс Фергюсон попросил игроков из команд U21 и U18 побыть болбоями, потому что ему было нужно, чтобы мяч вводили быстрее, и все такое.

После игры я подождал и увидел . Я попросил футболку, но он сказал, что уже обменял ее. Поэтому я сказал: «Тогда что угодно – гетры, шорты, что угодно».

Он сказал, что у него есть пара шорт, я сказал, что это вполне подойдет. Он подарил их мне, это было невероятно, и шорты все еще лежат в сейфе, хранятся по сей день.

Время от времени, перед важной игрой, я захожу и беру их, чтобы набраться уверенности, потереть ими ногу», – сказал полузащитник « ».

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