Хавбек «Фулхэма» Перейра хранит в сейфе шорты Кака: «Перед важными матчами я тру ими ногу, чтобы набраться уверенности»

Теги Кака Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Реал Мадрид Андреас Перейра игровая форма Футбол

Андреас Перейра рассказал о своем ритуале, связанном с шортами Кака.

«Это была игра между «Манчестер Юнайтед» и мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, и я был болбоем. Алекс Фергюсон попросил игроков из команд U21 и U18 побыть болбоями, потому что ему было нужно, чтобы мяч вводили быстрее, и все такое.

После игры я подождал и увидел Кака. Я попросил футболку, но он сказал, что уже обменял ее. Поэтому я сказал: «Тогда что угодно – гетры, шорты, что угодно». 

Он сказал, что у него есть пара шорт, я сказал, что это вполне подойдет. Он подарил их мне, это было невероятно, и шорты все еще лежат в сейфе, хранятся по сей день.

Время от времени, перед важной игрой, я захожу и беру их, чтобы набраться уверенности, потереть ими ногу», – сказал полузащитник «Фулхэма».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Ответ Михаил Опякин
Дзюба хранит варежки Булыкина
Нюдсы Орзул
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Дзюба хранит варежки Булыкина
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Ответ Михаил Опякин
Дзюба хранит варежки Булыкина
Кошелёк Быстрова?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
Каково же будет разочарование воров, когда, вскрыв этот сейф, они обнаружат там не деньги и драгоценности, а чьи-то старые шорты.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Интересно, а какая причинно-следственная связь между трением ноги шортами и уверенностью?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eskender
Если б лимоны Почеттино натереть трусами Кака - вот это бомба была бы!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Liquidozz
Кака, а ну гони шорты!
Эээ, зачем тебе?
ТЕРЕТЬ буду!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Ответ MUSA17
Шорты в сейфе…он трёт ноги… уверенность
Для уверенности лучше тренироваться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Никулин
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Кошелёк Быстрова?
лучший
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rail Ragimkhanov
Ответ llolishe
Нюдсы Орзул
Жумайсынба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий