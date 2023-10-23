Сергей Силкин: «По составу и игре «Динамо» должно бороться за тройку. Но им нужно научиться реализовывать свои моменты»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Силкин Марцел Личка Футбол

Сергей Силкин считает, что «Динамо» способно бороться за тройку в Мир РПЛ.

После 12 туров бело-голубые занимают в таблице 7-е место.

«Мне нравится игра «Динамо» в атаке, но расстраивает то, что команда плохо реализует свои моменты. Вроде бы есть подходы к воротам соперника, но все время не хватает последнего касания игрокам атаки.

По составу и игре «Динамо» должно бороться за тройку, у них все для этого есть. Мне нравится работа Лички с командой. Но им нужно научиться реализовывать свои моменты», — сказал бывший главный тренер «Динамо».

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2 комментария

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Dimych888
Ответ Джиза
Шунин, Смолов, туча молодежи. Где тут тройка? Только Грулев да пара легионеров приличные. И то у Зенита, ЦСКА, Спартака и Краснодара с Локо составы получше.
ЦСКА наверное лишний в вашем списке.
+3
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+3
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