Сергей Силкин: «По составу и игре «Динамо» должно бороться за тройку. Но им нужно научиться реализовывать свои моменты»

Сергей Силкин считает, что «Динамо» способно бороться за тройку в Мир РПЛ.

После 12 туров бело-голубые занимают в таблице 7-е место.

«Мне нравится игра «Динамо» в атаке, но расстраивает то, что команда плохо реализует свои моменты. Вроде бы есть подходы к воротам соперника, но все время не хватает последнего касания игрокам атаки.

По составу и игре «Динамо» должно бороться за тройку, у них все для этого есть. Мне нравится работа Лички с командой. Но им нужно научиться реализовывать свои моменты», — сказал бывший главный тренер « ».

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