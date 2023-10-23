Ромащенко о 0:3 от «Ростова»: «Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два вперед»

Мирослав Ромащенко подвел итоги матча Мир РПЛ с «Ростовом» (0:3).

«К сожалению, нам не удалось добиться результата. Тем не менее в этой игре были позитивные моменты. Были удачные эпизоды, из которых ребята должны были выжимать максимум.

Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два вперед. Нам нужно не опускать голову, а готовиться к следующим матчам», — сказал главный тренер « ».

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