Ромащенко о 0:3 от «Ростова»: «Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два вперед»
Мирослав Ромащенко подвел итоги матча Мир РПЛ с «Ростовом» (0:3).
«К сожалению, нам не удалось добиться результата. Тем не менее в этой игре были позитивные моменты. Были удачные эпизоды, из которых ребята должны были выжимать максимум.
Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два вперед. Нам нужно не опускать голову, а готовиться к следующим матчам», — сказал главный тренер «Ахмата».
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