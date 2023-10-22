«Ростов» впервые за 8 матчей выиграл в РПЛ – разгромил «Ахмат». Дальше – «Локомотив»

«Ростов» прервал семиматчевую серию без побед в Мир РПЛ.

Команда Валерия Карпина разгромила « » (3:0) в 12-м туре Мир .

В последний раз до этого « » выигрывал в чемпионате России 12 августа – с таким же счетом у «Рубина». С тех пор он потерпел 4 поражения и трижды сыграл вничью.

Следующим соперником станет «Локомотив». Клубы встретятся 28 октября.

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