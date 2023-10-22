«Ростов» впервые за 8 матчей выиграл в РПЛ – разгромил «Ахмат». Дальше – «Локомотив»

Теги Ростов премьер-лига Россия Ахмат Валерий Карпин Футбол

«Ростов» прервал семиматчевую серию без побед в Мир РПЛ.

Команда Валерия Карпина разгромила «Ахмат» (3:0) в 12-м туре Мир РПЛ.

В последний раз до этого «Ростов» выигрывал в чемпионате России 12 августа – с таким же счетом у «Рубина». С тех пор он потерпел 4 поражения и трижды сыграл вничью.

Следующим соперником станет «Локомотив». Клубы встретятся 28 октября.

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4 комментария

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Ovanes О
Ростову просто не везло, ребята выкладываются в каждой игре! Вроде прорвало дальше должно быть по легче!
+14
-2
+12
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ANDI
Надеюсь теперь все будет хорошо у РОСТОВА.
+8
-2
+6
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zanuda59
То ли еще будет,
То ли еще будет,
То ли еще будет,
Ой-ой-ой!
+2
0
+2
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Ростовский
Ростов топ. Невезение закончилось. Должны быть в топ-5 и брать кубок.
+5
-5
0
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