Карпин о 3:0 с «Ахматом»: «Напомнил, что 2:0 для «Ростова» – это не победа совсем. Больше всего порадовало, что на ноль наконец‑то сыграли»

Теги Ростов премьер-лига Россия Ахмат Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин доволен работой «Ростова» в обороне в матче с «Ахматом» (3:0).

– Когда судья поднял табличку, что добавил три минуты, то понял, что за три минуты три гола мы вряд ли пропустим.

– Насколько содержание игры понравилось? Казалось, что все успевают везде.

– Примерно так это и видел. Особенно первый тайм хорошо смотрелся. Во втором тайме первые 10 минут не совсем понравились. Потом вроде выровняли.

– При счете 2:0 не стало тревожно?

– Специальные слова не потребовались. Просто напомнил, что 2:0 для нас – это не победа совсем. Больше всего кроме трех очков порадовало, что на ноль наконец‑то сыграли.

Когда ты сыграл на ноль, но допустил 50 моментов у своих ворот, то приятного мало. Сегодня же все достойно было, – сказал главный тренер «Ростова».

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13 комментариев

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Андрей Войтенко
а чё так мало комментаторов. как проигрывают так они все тут как тут. а как похвалить, так кукишь.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Очень важным был сейв Песьякова в самом начале матча. Серёга, с "сухарём" тебя!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Андрей Войтенко
а чё так мало комментаторов. как проигрывают так они все тут как тут. а как похвалить, так кукишь.
Не буди лихо, придут ещё. Вон ВКонтакте один эксперд уже рассказывает, что Ромащенко подарил Карпину 3 очка, другой говорит про договорённость о домашних победах.
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Сергей Хлебников
С победой, мужики! Также после 3:0 с парнями обсуждали, смогут ли 4 за оставшееся время пропустить)
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FromRostov
Проклятье 2:0 сломали! С победой, Ростов! Верим!!!
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Andrei Panteleev
Ответ Сергей48
2-0 не победа! 0-0 не ничья!
ты наверное оленёнок,если не понимаешь о чём Георгич говорит
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Алексей Ермаков
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Не буди лихо, придут ещё. Вон ВКонтакте один эксперд уже рассказывает, что Ромащенко подарил Карпину 3 очка, другой говорит про договорённость о домашних победах.
а ещё забыли, про подареный пенальти. Мохеби же симулировал.
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Сергей48
2-0 не победа! 0-0 не ничья!
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xomamb
гениально!
правда вопрос, а чего раньше не напоминал...
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Сергей48
Ответ Andrei Panteleev
ты наверное оленёнок,если не понимаешь о чём Георгич говорит
Во-первых: не Ты, а вы? Мы ведь с вами не из одного леса? Во-вторых: ну, будьте так добры , уважаемый Олень, объясните пожалуйста маленькому оленёнку, о чём Георгич говорит?
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Алексей Ермаков
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Судьи опят тащат Ростов😂
ну так. :-)
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