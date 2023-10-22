Карпин о 3:0 с «Ахматом»: «Напомнил, что 2:0 для «Ростова» – это не победа совсем. Больше всего порадовало, что на ноль наконец‑то сыграли»

Валерий Карпин доволен работой «Ростова» в обороне в матче с «Ахматом» (3:0).

– Когда судья поднял табличку, что добавил три минуты, то понял, что за три минуты три гола мы вряд ли пропустим.

– Насколько содержание игры понравилось? Казалось, что все успевают везде.

– Примерно так это и видел. Особенно первый тайм хорошо смотрелся. Во втором тайме первые 10 минут не совсем понравились. Потом вроде выровняли.

– При счете 2:0 не стало тревожно?

– Специальные слова не потребовались. Просто напомнил, что 2:0 для нас – это не победа совсем. Больше всего кроме трех очков порадовало, что на ноль наконец‑то сыграли.

Когда ты сыграл на ноль, но допустил 50 моментов у своих ворот, то приятного мало. Сегодня же все достойно было, – сказал главный тренер « ».

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