«Ювентус» не пропускает 4 матча подряд. У туринцев 3 победы и ничья на этом отрезке
«Ювентус» продлил серию без пропущенных голов до 4 матчей.
Матч против «Милана» в 9-м тур Серии А завершился победой туринцев (1:0).
Ранее «Ювентус» не пропустил в матчах против «Лечче» (1:0), «Аталанты» (0:0) и «Торино» (1:0).
Последний раз команда пропускала голы в свои ворота 23 сентября в матче против «Сассуоло», который завершился поражением «Ювентуса» со счетом 2:4.
«Интер» лидирует в Серии А после 9-го тура, опережая «Милан» на 1 очко, «Ювентус» – на 2
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