«Ювентус» не пропускает 4 матча подряд. У туринцев 3 победы и ничья на этом отрезке

«Ювентус» продлил серию без пропущенных голов до 4 матчей.

Матч против « » в 9-м тур Серии А завершился победой туринцев (1:0).

Ранее «Ювентус» не пропустил в матчах против « » (1:0), «Аталанты» (0:0) и « » (1:0).

Последний раз команда пропускала голы в свои ворота 23 сентября в матче против «Сассуоло», который завершился поражением « » со счетом 2:4.

«Интер» лидирует в Серии А после 9-го тура, опережая «Милан» на 1 очко, «Ювентус» – на 2

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