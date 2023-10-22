Петарда взорвалась рядом с защитником «Панатинаикоса» Хуанкаром – его оглушило, он упал на газон и потерял сознание. Игрока унесли с поля на носилках, матч с «Олимпиакосом» прервали

Теги происшествия болельщики Олимпиакос Панатинаикос высшая лига Греция Хуанкар Футбол

Матч «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» остановлен из-за брошенной в игрока петарды.

Команды встречались между собой в 8-м туре чемпионата Греции. На 49-й минуте, после того как «Олимпиакос» сравнял счет, с трибун бросили петарду в группу разминавшихся игроков «Панатинаикоса». Пиротехническое изделие взорвалась рядом с защитником «Панатинаикоса» Хуанкаром, который был оглушен и упал на газон, потеряв сознание. Футболиста унесли с поля на носилках, однако госпитализация ему не потребовалась.

После инцидента остальные игроки «Панатинаикоса» отказались доигрывать матч и отправились в раздевалку. По информации греческих СМИ, матч не будет доигран. При этом «Олимпиакосу» может грозить техническое поражение, а также домашний матч без зрителей.

От взрыва петарды вратарь «Клермона» потерял сознание – его унесли на носилках. Защитник Нето показал фанатам «Монпелье» средний палец и получил красную. Матч прерван

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9 комментариев

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vincere
Что в Греции, что в Нидерландах столько животных на трибунах. Вот кому фан-айди точно не помешает.
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Толик Изверг
Ответ Алексей Иванов
ещё Турция, там ещё хуже
в турции уже давно фан-айди
+2
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Люблю выпить
Как можно от петарды потерять сознание? Это граната светошумовая скорее
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Алексей Иванов
Ответ vincere
Что в Греции, что в Нидерландах столько животных на трибунах. Вот кому фан-айди точно не помешает.
ещё Турция, там ещё хуже
+2
-1
+1
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Тиджани Бабангида
Опасные игрушки за которые надо жестко наказывать
0
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Желаю здоровья ему
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Далер Якубов
Но матч при пустых трибунах и штраф присуждают Црвене Звезде. На матч против Лейпцига вообще на 10к меньше зрителей предписано от УЕФА за плакатик на трибунах
RRRS
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sergspartak
фанайди вводить надо
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Taddy Brain
Вот где дикие находятся, ещё на арабов что-то говорят)
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