Петарда взорвалась рядом с защитником «Панатинаикоса» Хуанкаром – его оглушило, он упал на газон и потерял сознание. Игрока унесли с поля на носилках, матч с «Олимпиакосом» прервали

Матч «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» остановлен из-за брошенной в игрока петарды.

Команды встречались между собой в 8-м туре чемпионата Греции. На 49-й минуте, после того как «Олимпиакос» сравнял счет, с трибун бросили петарду в группу разминавшихся игроков «Панатинаикоса». Пиротехническое изделие взорвалась рядом с защитником « » , который был оглушен и упал на газон, потеряв сознание. Футболиста унесли с поля на носилках, однако госпитализация ему не потребовалась.

После инцидента остальные игроки «Панатинаикоса» отказались доигрывать матч и отправились в раздевалку. По информации греческих СМИ, матч не будет доигран. При этом « » может грозить техническое поражение, а также домашний матч без зрителей.

От взрыва петарды вратарь «Клермона» потерял сознание – его унесли на носилках. Защитник Нето показал фанатам «Монпелье» средний палец и получил красную. Матч прерван

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