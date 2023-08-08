Болельщик АЕК погиб в результате драки с фанатами «Динамо» Загреб, 8 человек ранены, 96 задержаны. Матч квалификации ЛЧ перенесен

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА высшая лига Хорватия Динамо Загреб происшествия болельщики Панатинаикос АЕК высшая лига Греция Футбол

Матч между АЕК и «Динамо» Загреб был перенесен на другую дату.

Сегодня, 8 августа, команды должны были встретиться в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Однако УЕФА принял решение перенести игру на другую дату. 

Вчера вечером в Афинах произошла драка между фанатами этих команд. Группа из примерно 150-200 болельщиков «Динамо» прибыла в  столицу Греции, нарушив запрет, введенный для приезжих из Хорватии из-за опасений именно таких столкновений. 

Полиция установила скрытое наблюдение за хорватскими фанатами, но потеряла их след, когда они вышли из автобусов и продолжили свой путь на поезде и автомобилях.

Стычка фанатов произошла возле стадиона «OPAP Арена». В результате драки погиб один мужчина из Греции, сообщает Greek City Times. 

Четырем грекам и четырем хорватам также была оказана медицинская помощь в связи с различными травмами, полиция задержала 96 человек. Отмечается, что фанаты «Панатинаикоса» участвовали в драке на стороне болельщиков «Динамо».

АЕК в своем заявлении возложил ответственность за инцидент на «Динамо» и греческую полицию.

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33 комментария

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Греческая полиция верные последователи комиссара Жебера, потерять 200 рыл определенной колоритной наружности это нужно постараться.
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Ответ 9_volk
не погиб, а был убит
Хулиганы загребского Динамо из BBB зарезали сегодня ночью 22-летнего фаната АЕКа.

Погибший сегодня ночью фанат АЕКа по имени Михалис Кацурис. Ему было 29 лет (а не 22, как писали первоначально). Нож задел артерию, и Михалис умер от потери крови.

Несмотря на запрет на посещение матча квалификации ЛЧ BBB вывезли в Грецию солидный состав в 150-200 носов. Ночью они в компании своих друзей из Панатинаикоса пришли к стадиону АЕКа и просто начали гасить всех, кто подвернётся под руку. Хорваты активно использовали различное оружие, что и в итоге и привело к летальному исходу. Греческие СМИ пишут, что люди пытались спрятаться от нападавших на стадионе, но его двери были закрыты (игра состоится только завтра).

После столкновения десятки людей были задержаны, многие получили травмы (бОльшая часть – со стороны АЕКа).
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не погиб, а был убит
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Ответ Нурбол Жумаскалиев
Комментарий скрыт
у вас что-то с логикой. драка произошла вне стадиона, до матча. как это связано с фануйди? или, лишь бы пукнуть?
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Ну емое, панатинаикос помог хорватом отмутузить своих... ну, как бы не было там у них, это очень подло...
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Ужас
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убивают там а Фан айди у нас
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Ответ rude.
Греческая полиция верные последователи комиссара Жебера, потерять 200 рыл определенной колоритной наружности это нужно постараться.
Они последователи бандита, который владеет олимпиакосом, если бы такое случилось с красными, уже давно виновные были бы наказаны
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Ответ Евгений Кузнецов
убивают там а Фан айди у нас
Причём убивают у них на улицах, а фан айди у нас на стадионах.
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Всегда жаль, когда футбол, который должен радовать, превращается в околофутбол с трагическими последствиями. Напоминает религии, нормальную и радикальную.
Любой уход от нормального сопровождается трагедиями, но кому-то это нравится, в этом загадка рода человеческого для неверующих и понятная стезя для верующих, с умением противостоять искушениям или неумением.
+3
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Ответ Spartakovec navsegda
Всегда жаль, когда футбол, который должен радовать, превращается в околофутбол с трагическими последствиями. Напоминает религии, нормальную и радикальную. Любой уход от нормального сопровождается трагедиями, но кому-то это нравится, в этом загадка рода человеческого для неверующих и понятная стезя для верующих, с умением противостоять искушениям или неумением.
хорошо сказал
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Условный наш клуб отстранили бы за такое « шоу» от фанатов ?
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Полностью уверен,что если бы фанаты Динамо Загреб приехали бы в Москву или Питер,они сидели бы тихо,как мыши.Это наш плюс.
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Греческая полиция случаем не является фанами Панатинаикоса? Иначе как объяснить потерю из вида двухсот иностранцев явно "презентабельного" вида...
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Какой кошмар!
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Ответ Денис Евсиков
у вас что-то с логикой. драка произошла вне стадиона, до матча. как это связано с фануйди? или, лишь бы пукнуть?
Набросить...
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Ответ Денис Евсиков
у вас что-то с логикой. драка произошла вне стадиона, до матча. как это связано с фануйди? или, лишь бы пукнуть?
не мешай ему зарабатывать😂
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Ответ Денис Евсиков
у вас что-то с логикой. драка произошла вне стадиона, до матча. как это связано с фануйди? или, лишь бы пукнуть?
Все логично. Хорваты узнали что грек не оформил фан айди на госуслугах и убили его за это.
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Ответ Денис Евсиков
у вас что-то с логикой. драка произошла вне стадиона, до матча. как это связано с фануйди? или, лишь бы пукнуть?
Главное сказать что то в поддержку фан-уйди, может и за это уже 15р дают(и хот-дог)
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Ответ Barcelona still waiting for the corner
Набросить...
Набросить на вентилятор
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Ответ Ilya Shilovskiy
Ну емое, панатинаикос помог хорватом отмутузить своих... ну, как бы не было там у них, это очень подло...
Каких своих? Для ультрасов свои - это не принадлежность к стране
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Ответ Вадим Полищук
Каких своих? Для ультрасов свои - это не принадлежность к стране
в этом и суть, мной написанного текста
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Потеряли след 200 человек ??? Та ещё полиция …
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Ответ Seven2482
хорватские фашики в своём репертуаре
правильно их Дэлие разнесли в 90-м, правда после этого югославия распалась)))
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