Болельщик АЕК погиб в результате драки с фанатами «Динамо» Загреб, 8 человек ранены, 96 задержаны. Матч квалификации ЛЧ перенесен
Матч между АЕК и «Динамо» Загреб был перенесен на другую дату.
Сегодня, 8 августа, команды должны были встретиться в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Однако УЕФА принял решение перенести игру на другую дату.
Вчера вечером в Афинах произошла драка между фанатами этих команд. Группа из примерно 150-200 болельщиков «Динамо» прибыла в столицу Греции, нарушив запрет, введенный для приезжих из Хорватии из-за опасений именно таких столкновений.
Полиция установила скрытое наблюдение за хорватскими фанатами, но потеряла их след, когда они вышли из автобусов и продолжили свой путь на поезде и автомобилях.
Стычка фанатов произошла возле стадиона «OPAP Арена». В результате драки погиб один мужчина из Греции, сообщает Greek City Times.
Четырем грекам и четырем хорватам также была оказана медицинская помощь в связи с различными травмами, полиция задержала 96 человек. Отмечается, что фанаты «Панатинаикоса» участвовали в драке на стороне болельщиков «Динамо».
АЕК в своем заявлении возложил ответственность за инцидент на «Динамо» и греческую полицию.
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Погибший сегодня ночью фанат АЕКа по имени Михалис Кацурис. Ему было 29 лет (а не 22, как писали первоначально). Нож задел артерию, и Михалис умер от потери крови.
Несмотря на запрет на посещение матча квалификации ЛЧ BBB вывезли в Грецию солидный состав в 150-200 носов. Ночью они в компании своих друзей из Панатинаикоса пришли к стадиону АЕКа и просто начали гасить всех, кто подвернётся под руку. Хорваты активно использовали различное оружие, что и в итоге и привело к летальному исходу. Греческие СМИ пишут, что люди пытались спрятаться от нападавших на стадионе, но его двери были закрыты (игра состоится только завтра).
После столкновения десятки людей были задержаны, многие получили травмы (бОльшая часть – со стороны АЕКа).
Любой уход от нормального сопровождается трагедиями, но кому-то это нравится, в этом загадка рода человеческого для неверующих и понятная стезя для верующих, с умением противостоять искушениям или неумением.