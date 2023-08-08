Болельщик АЕК погиб в результате драки с фанатами «Динамо» Загреб, 8 человек ранены, 96 задержаны. Матч квалификации ЛЧ перенесен

Матч между АЕК и «Динамо» Загреб был перенесен на другую дату.

Сегодня, 8 августа, команды должны были встретиться в матче 3-го раунда квалификации . Однако УЕФА принял решение перенести игру на другую дату.

Вчера вечером в Афинах произошла драка между фанатами этих команд. Группа из примерно 150-200 болельщиков « » прибыла в столицу Греции, нарушив запрет, введенный для приезжих из Хорватии из-за опасений именно таких столкновений.

Полиция установила скрытое наблюдение за хорватскими фанатами, но потеряла их след, когда они вышли из автобусов и продолжили свой путь на поезде и автомобилях.

Стычка фанатов произошла возле стадиона «OPAP Арена». В результате драки погиб один мужчина из Греции, сообщает Greek City Times.

Четырем грекам и четырем хорватам также была оказана медицинская помощь в связи с различными травмами, полиция задержала 96 человек. Отмечается, что фанаты «Панатинаикоса» участвовали в драке на стороне болельщиков «Динамо».

в своем заявлении возложил ответственность за инцидент на «Динамо» и греческую полицию.

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