Ультрас «Севильи» осудили расизм в адрес Винисиуса: «Знай мы о случившемся, сами бы выдворили зрителя со стадиона. На «Санчес Писхуан» нет места расизму и людям такого типа»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига болельщики Рамон Санчес Писхуан Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Ультрас «Севильи» выступили против расизма на матчах команды.

Вчера стало известно, что «после обнаружения ксенофобского и расистского поведения» в отношении вингера «Реала» со стадиона «Рамон Санчес Писхуан» был выведен один из зрителей.

«Biris Norte осуждает расизм во всех его формах и проявлениях. Если бы мы знали о случившемся, мы бы сами выдворили этого человека со стадиона.

На «Санчес Писхуан» нет места расизму и людям такого типа», – сказано в заявлении болельщиков.

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2 комментария

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ТрактоПоктер
Вот что фанайди животворящий делает....
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Spaten
На нем СССР -Бразилия был крутой матч в 82
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