Ультрас «Севильи» осудили расизм в адрес Винисиуса: «Знай мы о случившемся, сами бы выдворили зрителя со стадиона. На «Санчес Писхуан» нет места расизму и людям такого типа»

Ультрас «Севильи» выступили против расизма на матчах команды.

Вчера стало известно, что «после обнаружения ксенофобского и расистского поведения» в отношении вингера « » со стадиона « » был выведен один из зрителей.

«Biris Norte осуждает расизм во всех его формах и проявлениях. Если бы мы знали о случившемся, мы бы сами выдворили этого человека со стадиона.

На «Санчес Писхуан» нет места расизму и людям такого типа», – сказано в заявлении болельщиков.

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