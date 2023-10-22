В игроков «МЮ» бросили стул во время празднования гола Далота в ворота «Шеффилда»

В игроков «МЮ» бросили стул с трибуны во время матча с «Шеффилд Юнайтед».

Матч 9-го тура в субботу завершился выездной победой « » со счетом 2:1.

Во время празднования гола на 77-й минуте матча в игроков «Манчестер Юнайтед» с трибуны запустили стулом. Эпизод попал в кадр телетрансляции.

Сообщается, что в результате инцидента игроки не пострадали. Личность нарушителя на данный момент не установлена.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию