В игроков «МЮ» бросили стул во время празднования гола Далота в ворота «Шеффилда»

Теги Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия происшествия болельщики Диогу Далот Футбол

В игроков «МЮ» бросили стул с трибуны во время матча с «Шеффилд Юнайтед».

Матч 9-го тура АПЛ в субботу завершился выездной победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Во время празднования гола Диогу Далота на 77-й минуте матча в игроков «Манчестер Юнайтед» с трибуны запустили стулом. Эпизод попал в кадр телетрансляции.

Сообщается, что в результате инцидента игроки не пострадали. Личность нарушителя на данный момент не установлена.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс Max
Сашка Кокорин выбрался АПЛ посмотреть?
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Ответ Макс Max
Сашка Кокорин выбрался АПЛ посмотреть?
Странно конечно, вроде уже Пака давно в МЮ нет.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Borillaz
Срочно вводите фан-уйди!!!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svft
хорошо, что твердый. мне иногда, глядя на их игру, тоже хочется стулом в монитор запустить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
muradka66
Некие Александр К. и Павел М.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Ищите его в The Cofemania
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Макс Max
Сашка Кокорин выбрался АПЛ посмотреть?
Санчоус заскучал на Кипре😎
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vastich
Перспективная ветка))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
курский вокзал. стою
Санёк и туда добрался😡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Алаба зачем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ svft
хорошо, что твердый. мне иногда, глядя на их игру, тоже хочется стулом в монитор запустить.
Напомнило рекламу: это твердый стул, это мягкий стул, это жидкий стул - мы не будем его показывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий