Моуринью о сериях: «Три победы подряд – это не рай, потому что грядет поражение. Три поражения подряд – это не ад, будут и победы»
Жозе Моуринью по-философски относится к сериям побед и поражений.
«Ты выигрываешь три матча подряд, но это не рай, потому что грядет поражение.
Ты проигрываешь два-три матча подряд – и это тоже не ад, потому что ты преодолеешь этот мрачный момент и снова будешь выигрывать», – сказал главный тренер «Ромы» Моуринью.
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А настоящий мужик и так знает что нельзя.
Факты.
Жозе Моуринью.