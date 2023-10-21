Моуринью о сериях: «Три победы подряд – это не рай, потому что грядет поражение. Три поражения подряд – это не ад, будут и победы»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью по-философски относится к сериям побед и поражений.

«Ты выигрываешь три матча подряд, но это не рай, потому что грядет поражение.

Ты проигрываешь два-три матча подряд – и это тоже не ад, потому что ты преодолеешь этот мрачный момент и снова будешь выигрывать», – сказал главный тренер «Ромы» Моуринью.

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32 комментария

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JENNINGS
В штанах две пушки: один огнестрел, другой для подружки ⓒ
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Михаил Опякин
После августа всегда сентябрь, после пятницы суббота.
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SWAGG
ауф
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hh88_88
Ответ Мукунку хороший
«Любишь медок – люби и холодок»
Муж в Тверь - жена в дверь.
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Shawn Caurney
Ответ SWAGG
ауф
безумно можно три победы
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Глеб Кравцов
Ответ Михаил Опякин
После августа всегда сентябрь, после пятницы суббота.
после сентября октябрь , после выходных - работа 😎©️
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Мукунку хороший
«Любишь медок – люби и холодок»
+3
0
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Глеб Кравцов
Ответ Shawn Caurney
безумно можно три победы
Волк не тот кто проиграл 3 раза, а тот кто победил 1 раз ,но не проиграл ...
+2
0
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Mikael Rikhard
что-то на уровне бышовца
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Глеб Кравцов
Никогда не сдавайтесь пацаны, сдаются квартиры ©️
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Глеб Кравцов
Ответ Mikael Rikhard
что-то на уровне бышовца
Стэтхэма*
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Глеб Кравцов
Ответ JENNINGS
В штанах две пушки: один огнестрел, другой для подружки ⓒ
(С) Стэйсон Джейхэм
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soda overdose
Ты выигрываешь три разных еврокубка - вот это похоже на футбольный рай)
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Ярик01
Только подкаблучник будет отпрашиваться у жены в бар
А настоящий мужик и так знает что нельзя.
Факты.
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Пора на пенсию, дед)
Да ладно, он даже сейчас сильнее, чем 95% шарлатанов вроде 7хага и Поча:)
+8
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Kubinec_
Жозе в пабликах в ВК зарегался
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Глеб Кравцов
Ответ SWAGG
ауф
Жи есть брат
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Branson
Ответ Ярик01
Только подкаблучник будет отпрашиваться у жены в бар А настоящий мужик и так знает что нельзя. Факты.
базарю))
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Биркарт фон Грелленорт
"не тот волк, кто волк, а тот волк, кто волк"
Жозе Моуринью.
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Данис Гайзуллин
После выходных всегда понедельник
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Joey Ramone
Всё по-делу, Жозе знает как напряг снимать.
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Ми Ша
Настоящий Йозе Марино
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Spaten
Цитаты замечательных людей
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Водяра
Мы пьём когда идёт дождь и когда не идёт дождь.
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