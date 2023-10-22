Игроки «Коньяспора» вышли на матч в футболках «Свободу Палестине», а фанаты вывесили баннер «Молчи, когда дети спят, а не когда умирают»
Футболисты и фанаты «Коньяспора» поддержали Палестину.
Перед матчем чемпионата Турции с «Пендикспором» (1:2) футболисты «Коньяспора» вышли в черных футболках с надписью «Свободу Палестине».
Кроме того, игроки держали в рука баннер, где было написано: «Мы осуждаем жестокость в секторе Газа».
Болельщики «Коньяспора» вывесили баннер: «Молчи, когда дети спят, а не когда умирают». На полотне также была надпись «Свободу Палестине».
Фото: superhaber.com
Отмечается, что доходы от матча направят на строительство больницы в секторе Газа.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А, понимаю, это другое...😐
В одной из израильских больниц в онкологическом отделении лечат детей из Газы от тяжелых форм рака.
Лечение само собой, за наш счет. С ними находятся матери.
7 октября они плясали, веселились и обнимались, прямо на глазах медперсонала. Радовались, видя и слыша весь ужас, который у нас творился. Никого из больницы не выкинули (у нас так не делается), на замечания вести себя подобающим образом, отвечали хохотом и оскорблениями.
Сейчас, спустя две недели, видя наше единение, видя ту жуткую силу, которая обрушилась на Газу, видя поток раненых в больницы (в том числе и ту, где они), сидят, поджав хвосты, и боятся. Очень боятся, что их линчуют или отправят обратно в Газу.
Еще раз: этого не будет и мы так не делаем, в чем, собственно, главная разница между ними и нами.
Это просто иллюстрация к тому, что это другая форма жизни и не надо петь эти песни про «мирное население» и «гуманитарную катастрофу». Катастрофу им устроил Хамас. А платить придется всем. Так это работает.
Западное общество однозначнои полностью поддерживает Израиль, но не делают это так открыто лишь из-за боязни протестов арабов и мусульман, которых достаточно проживает у них.
Всего лишь