Игроки «Коньяспора» вышли на матч в футболках «Свободу Палестине», а фанаты вывесили баннер «Молчи, когда дети спят, а не когда умирают»

Футболисты и фанаты «Коньяспора» поддержали Палестину.

Перед матчем чемпионата Турции с «Пендикспором» (1:2) футболисты «Коньяспора» вышли в черных футболках с надписью «Свободу Палестине».

Кроме того, игроки держали в рука баннер, где было написано: «Мы осуждаем жестокость в секторе Газа».

Болельщики «Коньяспора» вывесили баннер: «Молчи, когда дети спят, а не когда умирают». На полотне также была надпись «Свободу Палестине».

Фото: superhaber.com

Отмечается, что доходы от матча направят на строительство больницы в секторе Газа.

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