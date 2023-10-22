Игроки «Коньяспора» вышли на матч в футболках «Свободу Палестине», а фанаты вывесили баннер «Молчи, когда дети спят, а не когда умирают»

Теги Коньяспор высшая лига Турция фото Сборная Палестины по футболу Политика Пендикспор Футбол

Футболисты и фанаты «Коньяспора» поддержали Палестину.

Перед матчем чемпионата Турции с «Пендикспором» (1:2) футболисты «Коньяспора» вышли в черных футболках с надписью «Свободу Палестине».

Кроме того, игроки держали в рука баннер, где было написано: «Мы осуждаем жестокость в секторе Газа».

Болельщики «Коньяспора» вывесили баннер: «Молчи, когда дети спят, а не когда умирают». На полотне также была надпись «Свободу Палестине».

Фото: superhaber.com

Отмечается, что доходы от матча направят на строительство больницы в секторе Газа. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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14 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Про курдов слабо такой же баннер вывесить? Типа "Свобода Курдистану" и про курдских детей чего-нибудь?
А, понимаю, это другое...😐
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Mechel**
Израильский военный корреспондент Сергей Ауслендер пишет:

В одной из израильских больниц в онкологическом отделении лечат детей из Газы от тяжелых форм рака.
Лечение само собой, за наш счет. С ними находятся матери.

7 октября они плясали, веселились и обнимались, прямо на глазах медперсонала. Радовались, видя и слыша весь ужас, который у нас творился. Никого из больницы не выкинули (у нас так не делается), на замечания вести себя подобающим образом, отвечали хохотом и оскорблениями.

Сейчас, спустя две недели, видя наше единение, видя ту жуткую силу, которая обрушилась на Газу, видя поток раненых в больницы (в том числе и ту, где они), сидят, поджав хвосты, и боятся. Очень боятся, что их линчуют или отправят обратно в Газу.

Еще раз: этого не будет и мы так не делаем, в чем, собственно, главная разница между ними и нами.

Это просто иллюстрация к тому, что это другая форма жизни и не надо петь эти песни про «мирное население» и «гуманитарную катастрофу». Катастрофу им устроил Хамас. А платить придется всем. Так это работает.
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Alex Slobodskikh
Ответ David Aprasidze
Западные мейнстрим медия и гражданское общество возлагают ответственность на обе стороны. У самых мирных же все просто. Нет ни вырезанных еврейских семей, ни похищенных детей.
Ну не.
Западное общество однозначнои полностью поддерживает Израиль, но не делают это так открыто лишь из-за боязни протестов арабов и мусульман, которых достаточно проживает у них.
Всего лишь
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QWertY
Ответ T622222
Так забирайте к себе там 2 млн!? Ау??? Братья? Что все границы закрыли??? 👅✌️🤣🎈🎈
А если они не забирают, то их обязательно нужно бомбить? Могу поспорить, что ты больше всех тут ныл, когда Россия начала бороться с нацистами на Украине)
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David Aprasidze
Ответ Alex Slobodskikh
Ну не. Западное общество однозначнои полностью поддерживает Израиль, но не делают это так открыто лишь из-за боязни протестов арабов и мусульман, которых достаточно проживает у них. Всего лишь
Боязни? Европейский левак даст фору любому арабу в антисемитизме.
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Abu Ibrahim
Ответ theuser
это они про молчание, когда хамас расстреливал детей? и тогда эти "защитнички" тоже в черных футболках были?
сколько детей расстрелял Хамас ? Руки израильтян в крови более 1700 детей .
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ddddan 2
Ответ David Aprasidze
То есть как только власть Москвы ослабнет вы сделаете то же самое. Ваше оправдание терроризма видится как анонс будущих событий.
террористы это израиль с фосфором
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