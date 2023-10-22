Тен Хаг о 2:1 с «Шеффилдом»: «В 1-м тайме была не лучшая наша игра. «МЮ» должен быть более собранным, чтобы сохранять преимущество в счете, а не отдавать его так быстро»
Эрик тен Хаг высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Шеффилд Юнайтед».
Манкунианцы выиграли матч 9-го тура АПЛ со счетом 2:1.
О смерти Бобби Чарльтона
«Очень печально, наши мысли с его семьей, особенно с его женой, его детьми и внуками. То, чего он достиг в футболе, было грандиозно. Как и его характер вне поля. Футбольный мир потерял большого человека.
Мы должны были проявить наше уважение к нему, и я думаю, что у нас это получилось. Мы хотели прославить его, но в то же время почтить его память».
Об игре
«В Премьер-лиге каждая игра тяжелая. После паузы на матчи сборных, когда футболисты играют в разных стилях и по разным схемам за свои страны, всегда приходится возвращаться к собственной рутине.
Вы видели, что в первом тайме была не лучшая наша игра, она была далека от плавности. Мы забили гол, но мы должны быть более собранными и зрелыми, чтобы сохранять счет 1:0, а не отдавать преимущество так быстро.
В перерыве я сказал, что мы найдем способ победить, и я думаю, что во втором тайме мы играли намного лучше. Скотт Мактоминей – очень хороший боец. Он пришел в атаку в нужный момент и забил хороший гол», – сказал тен Хаг.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
2-1 на валидоле, когда их 8-0 выносили за здрасьте недавно
То рзговоры о качественной игры ногами вратаря, то о качественном первом пасе.
Потом будут разговоры о качественном предгалевом/голевом пасе.
Потом о качественном рывке/ударе.
Ну смешно же уже.