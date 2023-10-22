Тен Хаг о 2:1 с «Шеффилдом»: «В 1-м тайме была не лучшая наша игра. «МЮ» должен быть более собранным, чтобы сохранять преимущество в счете, а не отдавать его так быстро»

Теги Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Бобби Чарльтон Эрик тен Хаг Скотт Мактоминей Футбол

Эрик тен Хаг высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Шеффилд Юнайтед».

Манкунианцы выиграли матч 9-го тура АПЛ со счетом 2:1. 

О смерти Бобби Чарльтона

«Очень печально, наши мысли с его семьей, особенно с его женой, его детьми и внуками. То, чего он достиг в футболе, было грандиозно. Как и его характер вне поля. Футбольный мир потерял большого человека.

Мы должны были проявить наше уважение к нему, и я думаю, что у нас это получилось. Мы хотели прославить его, но в то же время почтить его память».

Об игре

«В Премьер-лиге каждая игра тяжелая. После паузы на матчи сборных, когда футболисты играют в разных стилях и по разным схемам за свои страны, всегда приходится возвращаться к собственной рутине. 

Вы видели, что в первом тайме была не лучшая наша игра, она была далека от плавности. Мы забили гол, но мы должны быть более собранными и зрелыми, чтобы сохранять счет 1:0, а не отдавать преимущество так быстро. 

В перерыве я сказал, что мы найдем способ победить, и я думаю, что во втором тайме мы играли намного лучше. Скотт Мактоминей – очень хороший боец. Он пришел в атаку в нужный момент и забил хороший гол», – сказал тен Хаг.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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Censormorum
Игры как не было, так и нет. Да, много травмированных основных игроков, но за 1,5 года тренировок под руководством тренера даже запасные и резервисты должны играть по принципам тренера. Этого совсем нет.
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nb8dwryv56
В первом тайме не лучшая, за игру до этого - не лучшая игра, за игру до прошлой игры тоже не лучшая……
+2
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Борис Энгельгардт
Ответ Censormorum
Игры как не было, так и нет. Да, много травмированных основных игроков, но за 1,5 года тренировок под руководством тренера даже запасные и резервисты должны играть по принципам тренера. Этого совсем нет.
в атаке травированных нет, начиная от опорки вся основа в строю, но игра просто вырвиглазная
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Michae17
Ответ Борис Энгельгардт
в атаке травированных нет, начиная от опорки вся основа в строю, но игра просто вырвиглазная
Качественного первого паса нет из обороны. Мартинез и Шоу обладают таким пасом, ну и Варан не много, а их нет. Многие проблемы из за этого. За мячом приходиться опускаться полузащитникам. Отсюда проблемы в продвижении мяча. Можно сказать так, у подобных команд если есть проблемы в одной из линий, то проблемы и в остальных линиях.
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Борис Энгельгардт
Ответ Michae17
Качественного первого паса нет из обороны. Мартинез и Шоу обладают таким пасом, ну и Варан не много, а их нет. Многие проблемы из за этого. За мячом приходиться опускаться полузащитникам. Отсюда проблемы в продвижении мяча. Можно сказать так, у подобных команд если есть проблемы в одной из линий, то проблемы и в остальных линиях.
против Шеффилда стыдно использовать такие аргументы (не вам, а вообще)
2-1 на валидоле, когда их 8-0 выносили за здрасьте недавно
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Yaki
МЮ как то совсем грустный в сезоне
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Алксандр Гадюшкин
Впереди предстоит серьезная работа, чтобы "МЮ" заиграл более стабильно и качественно. Пока что команда показывает не самый убедительный футбол, несмотря на отдельные победы.
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Street Fighter
Ответ Борис Энгельгардт
против Шеффилда стыдно использовать такие аргументы (не вам, а вообще) 2-1 на валидоле, когда их 8-0 выносили за здрасьте недавно
Ну Сити их тоже 2:1 на выезде еле обыграл, и дальше что?
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klingibitor
Ответ Michae17
Качественного первого паса нет из обороны. Мартинез и Шоу обладают таким пасом, ну и Варан не много, а их нет. Многие проблемы из за этого. За мячом приходиться опускаться полузащитникам. Отсюда проблемы в продвижении мяча. Можно сказать так, у подобных команд если есть проблемы в одной из линий, то проблемы и в остальных линиях.
Качественный первый пас, это дать на 15 метров бегушему к тебе игроку полузащиты?
То рзговоры о качественной игры ногами вратаря, то о качественном первом пасе.
Потом будут разговоры о качественном предгалевом/голевом пасе.
Потом о качественном рывке/ударе.
Ну смешно же уже.
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