Тен Хаг о 2:1 с «Шеффилдом»: «В 1-м тайме была не лучшая наша игра. «МЮ» должен быть более собранным, чтобы сохранять преимущество в счете, а не отдавать его так быстро»

Эрик тен Хаг высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Шеффилд Юнайтед».

Манкунианцы выиграли матч 9-го тура со счетом 2:1.

О смерти

«Очень печально, наши мысли с его семьей, особенно с его женой, его детьми и внуками. То, чего он достиг в футболе, было грандиозно. Как и его характер вне поля. Футбольный мир потерял большого человека.

Мы должны были проявить наше уважение к нему, и я думаю, что у нас это получилось. Мы хотели прославить его, но в то же время почтить его память».

Об игре

«В Премьер-лиге каждая игра тяжелая. После паузы на матчи сборных, когда футболисты играют в разных стилях и по разным схемам за свои страны, всегда приходится возвращаться к собственной рутине.

Вы видели, что в первом тайме была не лучшая наша игра, она была далека от плавности. Мы забили гол, но мы должны быть более собранными и зрелыми, чтобы сохранять счет 1:0, а не отдавать преимущество так быстро.

В перерыве я сказал, что мы найдем способ победить, и я думаю, что во втором тайме мы играли намного лучше. – очень хороший боец. Он пришел в атаку в нужный момент и забил хороший гол», – сказал тен Хаг.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию