Влашич потерял сознание в конце матча с «Интером». Врачи помогли ему, хавбек «Торино» сам ушел с поля
Полузащитник «Торино» Никола Влашич потерял сознание в конце матча с «Интером».
В самом конце игры Серии А, закончившейся победой «Интера» со счетом 3:0, хорват потерял сознание, чем напугал игроков обеих команд.
Медицинский персонал «Торино» помог экс-игроку ЦСКА, он быстро пришел в себя и самостоятельно покинул поле.
В этом сезоне Серии А Влашич провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями. Его статистика – здесь.
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