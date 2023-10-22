Влашич потерял сознание в конце матча с «Интером». Врачи помогли ему, хавбек «Торино» сам ушел с поля

Теги Интер Торино серия А Италия происшествия Никола Влашич Здоровье Футбол

Полузащитник «Торино» Никола Влашич потерял сознание в конце матча с «Интером».

В самом конце игры Серии А, закончившейся победой «Интера» со счетом 3:0, хорват потерял сознание, чем напугал игроков обеих команд.

Медицинский персонал «Торино» помог экс-игроку ЦСКА, он быстро пришел в себя и самостоятельно покинул поле.

В этом сезоне Серии А Влашич провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями. Его статистика – здесь.

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2 комментария

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Армейский Топор
Никола, ну ты чего? Здоровья!
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