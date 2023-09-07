ЦСКА в CAS выиграл дело против агентской компании Olea Sports Capital, пытавшейся взыскать с клуба 1,5 млн долларов за трансфер Влашича

Теги ЦСКА премьер-лига Россия CAS агенты Никола Влашич Футбол

ЦСКА добился успеха в разбирательствах по делу о трансфере Николы Влашича.

«Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию агентской компании на решение палаты РФС по разрешению споров.
 
Клубу удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участия в организации трансфера Николы Влашича в «Вест Хэм».

Раннее, в январе 2022 года, палатой РФС по разрешению споров было принято решение прекратить производство по делу Olea Sports Capital в отношении ЦСКА о признании существования договора об оказании посреднических услуг, по которому агентская компания хотела взыскать с нашего клуба порядка полутора миллионов долларов.

ЦСКА и далее намерен отстаивать свои интересы в случае наличия намерений у оппонента продолжить разбирательство в правовом поле», – сказано в заявлении на сайте клуба.

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6 комментариев

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Кирилл
Когда хотели навариться на геополитической ситуации, но не на тех нарвались )

Еще бы наконец получить деньги от Вест Хэма и Удинезе за Влашича и Бийола соответственно и укрепить состав )
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Masik Slemov
Гинер изи вин, что не удивительно))
+17
-2
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CSKAvrn
Так их!
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Артём Амирджанян
Ответ Кирилл
Когда хотели навариться на геополитической ситуации, но не на тех нарвались ) Еще бы наконец получить деньги от Вест Хэма и Удинезе за Влашича и Бийола соответственно и укрепить состав )
Интересно, почему же Салеритана смогла дать деньги за Бохинена, а Удинезе не может дать за Бийола?
+8
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+8
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xakk
Ответ Артём Амирджанян
Интересно, почему же Салеритана смогла дать деньги за Бохинена, а Удинезе не может дать за Бийола?
ну может уже после первых случаев придумали рабочую схему, не?
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Кирилл
Ответ Артём Амирджанян
Интересно, почему же Салеритана смогла дать деньги за Бохинена, а Удинезе не может дать за Бийола?
Просто захотели закосить под дурачков мол «санкции, мы не можем перевести деньги в Россию» )

CAS решил совсем иначе и обязал выплатить весь долг
Но они подали протест на это решение и из-за этого все задерживается.
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