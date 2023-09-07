ЦСКА в CAS выиграл дело против агентской компании Olea Sports Capital, пытавшейся взыскать с клуба 1,5 млн долларов за трансфер Влашича
ЦСКА добился успеха в разбирательствах по делу о трансфере Николы Влашича.
«Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию агентской компании на решение палаты РФС по разрешению споров.
Клубу удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участия в организации трансфера Николы Влашича в «Вест Хэм».
Раннее, в январе 2022 года, палатой РФС по разрешению споров было принято решение прекратить производство по делу Olea Sports Capital в отношении ЦСКА о признании существования договора об оказании посреднических услуг, по которому агентская компания хотела взыскать с нашего клуба порядка полутора миллионов долларов.
ЦСКА и далее намерен отстаивать свои интересы в случае наличия намерений у оппонента продолжить разбирательство в правовом поле», – сказано в заявлении на сайте клуба.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
Еще бы наконец получить деньги от Вест Хэма и Удинезе за Влашича и Бийола соответственно и укрепить состав )
CAS решил совсем иначе и обязал выплатить весь долг
Но они подали протест на это решение и из-за этого все задерживается.