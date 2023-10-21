Игнашевич о 2:2 с «Краснодаром»: «У «Балтики» было много моментов, чтобы забить и 3-й, и 4-й голы. Есть разочарование от результата. И почти все спорные моменты свистелись в одну сторону»
Сергей Игнашевич считает, что «Балтика» могла забить «Краснодару» (2:2) 4 гола.
«Важно, что ребята понимали, к чему нужно готовиться с «Краснодаром». У нас многое получалось и в атаке, и в обороне.
Было много моментов, чтобы забить и третий мяч, и четвертый. Поэтому есть разочарование от результата.
Практически все спорные моменты, единоборства свистелись в одну сторону. Поэтому мяч все время был у «Краснодара», поэтому было давление», – передает корреспондент Sports.ru Максимилиан Алфимов слова главного тренера «Балтики».
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