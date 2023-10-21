Игнашевич о 2:2 с «Краснодаром»: «У «Балтики» было много моментов, чтобы забить и 3-й, и 4-й голы. Есть разочарование от результата. И почти все спорные моменты свистелись в одну сторону»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия судьи Балтика Sports.ru Краснодар Евгений Кукуляк Футбол

Сергей Игнашевич считает, что «Балтика» могла забить «Краснодару» (2:2) 4 гола.

«Важно, что ребята понимали, к чему нужно готовиться с «Краснодаром». У нас многое получалось и в атаке, и в обороне.

Было много моментов, чтобы забить и третий мяч, и четвертый. Поэтому есть разочарование от результата.

Практически все спорные моменты, единоборства свистелись в одну сторону. Поэтому мяч все время был у «Краснодара», поэтому было давление», – передает корреспондент Sports.ru Максимилиан Алфимов слова главного тренера «Балтики».

Матч Мир РПЛ обслуживала бригада судей под руководством Евгения Кукуляка.

Внезапная потеря «Краснодара» с «Балтикой» – даже ничью пришлось вытаскивать. Что пошло не так?

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11 комментариев

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Алексей Смирнов
В целом по факту. Балтика смотрелась очень хорошо!
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Vezdexodof
У Балтики,на самом деле много таких матчей. моменты создают,но не забивают.Надеюсь у банды Сергея Игнашевича получится сохраниться в рпл. Успехов.
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Борис Энгельгардт
был на стадионе, и приду ещё! атмосфера нереальная, и команда радует, приятно смотреть!
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Кирилл
В первом тайме Балтика была очень хороша.
Очень жаль, что не смогли додержать победный результат..

Ну и болельщики сегодня были прекрасны, гнали вперед команду )
Не зря Балтика все очки в этом сезоне взяла дома )
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Привет от старых штеблет
Игнашевич красава... хорошую команду сделал...когда в первой лиге играли,то я думал,что выйдут и вылетят сразу,слишком прямолинейно играли...сейчас команда показывает разную тактику,кода надо могут подзасушить,могут запрессинговать... только удачи команде и Серёге!!!
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Mike 60
Ответ Vezdexodof
У Балтики,на самом деле много таких матчей. моменты создают,но не забивают.Надеюсь у банды Сергея Игнашевича получится сохраниться в рпл. Успехов.
Без сомнения должны сохраниться в РПЛ…Им надо психологически «заматереть».
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Zooty
могла, да не реализовала, судья - шашлык конечно..
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Ваге Геворгян
При всем уважении Балтике и Игнашевичу, в конце первого тайма Судья должен был вторую жк дать игроку Балтики и тогда было бы точно все.... а так ничья с лидером
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Balt
Да уж, судейство такое себе. Фиг с ним с пенальти, пенальти в ворота Балтики был, но что Кукуляк ? Он что, ничего не видел? Почему сразу по эпизоду не сработал, а ждал чуть ли не две минуты пока ему ВАР подскажет? Эпизод уже казалось заигран, и тут бац - проверку начинают. Вот что это такое? Ну и по остальным более мелким эпизодам тоже так себе. 3 с минусом это максимальная оценка
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Slavnov
Блин даже не знаю, за кого болеть, чтоб вылетели, пока кандидат один, сочи, вторую путевку не могу назвать, но точно не факел или балтика...
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