Ивич ушел с пресс-конференции после вопроса об отношении Галицкого к стилю «Краснодара»: «В любительской лиге можно играть как угодно, но я не такой тренер»

Теги премьер-лига Россия Балтика Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Владимир Ивич ушел с пресс-конференции после вопроса о стиле «Краснодара».

Тренер «быков» дал комментарий после ничьей в матче Мир РПЛ с «Балтикой» (2:2).

– Мы начали матч хорошо, контролировали игру, забили гол. Но потом мы просто остановились.

«Балтика» забила два гола, «Балтика» с 25-й минуты была лучше и могла забить еще. Мы готовились к их игре, к навесам с флангов, к стандартам. С этих моментов соперник и забил.

Мы допустили огромные ошибки при пропущенных голах и поплатились за это. В первую очередь это были тактические ошибки.

Наш вратарь спас, когда был удар головой в начале второго тайма, они могли забить еще. Но после этого, минуты с 47-й, мы были лучше, контролировали игру, хотели забить второй гол, забили его, могли забить и третий, наносили дальние удары. Но они сегодня не летели в створ.

Непростая игра. Мы можем быть довольны набранным очком, если проанализировать игру.

– Как Галицкий относится к изменению стиля «Краснодара», ведь известно, что ему нравится комбинационный футбол? Вы общались с ним на эту тему?

– А как мы забили сегодня первый гол? Как много мы забили в чемпионате? Мы профессионалы, нам платят за это. В любительской лиге можно играть как угодно, но я не такой тренер. Мне нравится приятный футбол, но мне нравится и побеждать. И если я не буду побеждать, мне скажут: пока-пока, – заявил Ивич.

После вопроса об отношении Сергея Галицкого к новому стилю «Краснодара» тренер ушел с пресс-конференции, не став дожидаться следующих вопросов, передает корреспондент Sports.ru Максимилиан Алфимов.

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25 комментариев

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Vadyan_chel1994
У нас всем тренерам задают провакационные вопросы, про отставки, стиль игры, президентов. Но не сельдереичу
+75
-17
+58
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Rio de Janeiro
Кстати, кто-нибудь знает в каком состоянии сейчас Галицкий? Как с лечением и посещает ли футбол?
+23
-2
+21
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Vitto
Ответ Vadyan_chel1994
У нас всем тренерам задают провакационные вопросы, про отставки, стиль игры, президентов. Но не сельдереичу
Потому что Сельдереич не тренер.
+29
-14
+15
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ltkmaby
Сколько можно спрашивать об одном и том же. У журналистов совсем фантазия закончилась, в профессию пришли жертвы ЕГЭ?
+12
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Dizzod
команда идёт на первом месте потому что набрала больше всех очков. что бы набрать очки надо забивать. что бы забивать надо атаковать. почему футбол оборонительный? они что со своей половины поля забивают?
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proeast
Кабинет заслал казачка чтобы расшатать.
+12
-5
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Кирилл Поляков
Как же вы достали с этим вопросом!
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Максимилиан Алфимов
Ответ Vezdexodof
Он ответил на вопрос о галицком, потом ушёл. и что тут такого. кликбейтные заголовки и набросы в последнее время на спорте заполонили всё пространство.
Он ушел после первого же вопроса, буквально закончил отвечать и сразу встал, не дожидаясь остальных. Я вот, например, хотел спросить про провал на левом фланге защиты. Ничего кликбейтного. Мне вообще показалось, что вопрос (задавал не я) его явно задел.
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Эндрю81
Такое ощущение, что вопросы задавал журналист лет 19 с телефоном в попе.
+6
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DancePunk
Ответ Vitto
Потому что Сельдереич не тренер.
Согласен, 5 чемпионств подряд возьмет любой дурак, даже какой-нибудь витто
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SuperStarrrr
Игнашевичу порой такие вопросы задают, что хочется просто выругаться.
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Vezdexodof
Он ответил на вопрос о галицком, потом ушёл. и что тут такого. кликбейтные заголовки и набросы в последнее время на спорте заполонили всё пространство.
+6
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Честный контроль
Ответ SuperStarrrr
Игнашевичу порой такие вопросы задают, что хочется просто выругаться.
Это потому что у нас спортивной журналистики нет от слова совсем. Если у нас спортивными журналистами считаются Геничи, да Шнякины, что об остальной подрастающей подросли говорить. Они же равняются на худших )
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vikluk
Все болельщики Краснодара ждут от команды побед, Ивич показал всем что команда это может сделать. Все остальное по боку, медленно, но уверенно….
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And-Rover
С 2008 года эти вопросы про стиль команды. Не надоело ли?
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almagrosp
Ответ Vadyan_chel1994
У нас всем тренерам задают провакационные вопросы, про отставки, стиль игры, президентов. Но не сельдереичу
Я вот вообще не фанат Зенита, но зачем задавать вопросы сельдереичу про отставки, стили игры и тд. Если он чемпионства подряд берет? Ну просто по фактам сельдереич берет чемпионства, а у хомячков почему то Карпин ТОП тренер который все эти годы, пока сельдереич берет чемпионства, барахтается в зоне вылета.
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Никитос Семикоз
Ответ Rio de Janeiro
Кстати, кто-нибудь знает в каком состоянии сейчас Галицкий? Как с лечением и посещает ли футбол?
не знаю что со здоровьем, но на домашках вижу его на своем месте
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Шухрат Казыев
Главное результат
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Ваге Геворгян
Это спец вопросы, чтобы расшатать Краснодар.... Краснодар непобедимый!!! Вперед Быки!!!
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starik
Отлично ответил!!!
Почти дословно совпало с недавним высказыванием Моуриньо...
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DenisO
Дилетантский уровень журналистов🤦🏻‍♂️
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