Ивич ушел с пресс-конференции после вопроса об отношении Галицкого к стилю «Краснодара»: «В любительской лиге можно играть как угодно, но я не такой тренер»

Владимир Ивич ушел с пресс-конференции после вопроса о стиле «Краснодара».

Тренер «быков» дал комментарий после ничьей в матче Мир с «Балтикой» (2:2).

– Мы начали матч хорошо, контролировали игру, забили гол. Но потом мы просто остановились.

« » забила два гола, «Балтика» с 25-й минуты была лучше и могла забить еще. Мы готовились к их игре, к навесам с флангов, к стандартам. С этих моментов соперник и забил.

Мы допустили огромные ошибки при пропущенных голах и поплатились за это. В первую очередь это были тактические ошибки.

Наш вратарь спас, когда был удар головой в начале второго тайма, они могли забить еще. Но после этого, минуты с 47-й, мы были лучше, контролировали игру, хотели забить второй гол, забили его, могли забить и третий, наносили дальние удары. Но они сегодня не летели в створ.

Непростая игра. Мы можем быть довольны набранным очком, если проанализировать игру.

– Как Галицкий относится к изменению стиля «Краснодара», ведь известно, что ему нравится комбинационный футбол? Вы общались с ним на эту тему?

– А как мы забили сегодня первый гол? Как много мы забили в чемпионате? Мы профессионалы, нам платят за это. В любительской лиге можно играть как угодно, но я не такой тренер. Мне нравится приятный футбол, но мне нравится и побеждать. И если я не буду побеждать, мне скажут: пока-пока, – заявил .

После вопроса об отношении Сергея Галицкого к новому стилю «Краснодара» тренер ушел с пресс-конференции, не став дожидаться следующих вопросов, передает корреспондент Sports.ru Максимилиан Алфимов.

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