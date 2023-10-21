«Краснодар» 18 матчей не проигрывает в РПЛ – с апреля. Дальше – выезд к ЦСКА

«Краснодар» продлил серию без поражений в Мир РПЛ, сыграв вничью с «Балтикой».

Команда Владимира Ивича сумела избежать поражения в 12-м туре – 2:2.

В текущем сезоне «быки» в чемпионате России еще не проигрывали: 8 побед и 4 ничьих. С учетом прошлого сезона серия насчитывает 18 матчей и длится с апреля.

В следующем туре «Краснодар» выступит в гостях у ЦСКА – это произойдет 29 октября.

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