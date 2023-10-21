«Краснодар» 18 матчей не проигрывает в РПЛ – с апреля. Дальше – выезд к ЦСКА

Теги премьер-лига Россия Балтика Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» продлил серию без поражений в Мир РПЛ, сыграв вничью с «Балтикой».

Команда Владимира Ивича сумела избежать поражения в 12-м туре – 2:2.

В текущем сезоне «быки» в чемпионате России еще не проигрывали: 8 побед и 4 ничьих. С учетом прошлого сезона серия насчитывает 18 матчей и длится с апреля.

В следующем туре «Краснодар» выступит в гостях у ЦСКА – это произойдет 29 октября.

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11 комментариев

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Buharoid
Стоило спорцу начать свой дневник, Краснодар сразу потерял очки. Этот метод сглаза работает безотказно.
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Шурик Шурик
Ответ Buharoid
Стоило спорцу начать свой дневник, Краснодар сразу потерял очки. Этот метод сглаза работает безотказно.
Скажем прямо - сегодня Балтика была в полном порядке. Холодный душ для Краснодара
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Сергей48
Продлил, да продлил серию, … но и Балтика провела очень достойный матч! Я говорил перед матчем, что Балтику стоит опасаться в Калининграде любому сопернику, не всем это понравилось тогда) Краснодар сейчас испытывает временный спад, это очевидно и звоночки были ещё в первом тайме с Ростовом…
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error505
Удивительная серия Краснодара, не думал, что они на такое способны
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*Василёк*
ЦСКА в матчах с Краснодаром придётся нелегко, это однозначно.
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Кирилл Демченко
любым адекватным людям было понятно, что Краснодар провалит ближайший отрезок. Слишком сильные и не удобные соперники, поэтому не удивительно, что в первом же матче потеряли очки
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Tallos
Балтика играла прекрасно, спасибо им за матч. Удивительно, то он мало оков набрали. Но, надеюсь, Краснодар выиграет этот сезон
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Igbin
Ответ Buharoid
Стоило спорцу начать свой дневник, Краснодар сразу потерял очки. Этот метод сглаза работает безотказно.
Это не сглаз, это пауза на сборные. Редко в какой команде столько игроков разных сборных, приезжающих назад в разном состоянии.
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Дмитрий Махаев
Ответ Groznyi2024
А потом к Зениту, а потом опять дома с конями) Зенит с отрывом уйдет на перерыв, думаю очка 3-4 будем тащить Краснодару
я сомневаюсь, что Зенит завтра Крылья то обыграет))
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