Тренер «Сосьедада» о Захаряне: «Не лучшая его игра, но он станет лучше. Арсен с «Мальоркой» сделал то, о чем я просил»
Тренер «Сосьедада» считает, что Арсену Захаряну не удался матч с «Мальоркой».
В матче 10-го тура Ла Лиги (1:0) российский полузащитник впервые вышел в стартовом составе «Реал Сосьедад», но был заменен в перерыве.
«Для меня он выглядел так же, как и вся остальная команда в первом тайме, потому что мы были не совсем в порядке.
Он сделал то, о чем я его просил, у него было несколько хороших моментов. В защите он сделал то, о чем его просили.
Это была не лучшая его игра, но он станет лучше», – сказал Иманоль Альгуасиль.
Захаряна заменили в перерыве (дебют в основе). У него 0 голов и ассистов за 5 матчей
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Cел на скамейку?
А то как сыграл Арсен для первого выхода в основе очень даже не плохо!
Не надо путать теорию с практикой. Нет ещё сыгранности с партнёрами, для этого нужно ещё не мало времени на поле. Всё впереди и всему своё время. Немного терпения ...завидуйте молча! А то как там - Акелла промахнулся, Акелла промахнулся!!!
Арсен играл как и вся команда в первом тайме, не лучшим образом.
Спортс:
Не лучшая его игра, но он станет лучше
А потом никто не набрасывает, ага.