Тренер «Сосьедада» о Захаряне: «Не лучшая его игра, но он станет лучше. Арсен с «Мальоркой» сделал то, о чем я просил»

Теги Мальорка Реал Сосьедад Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян Футбол

Тренер «Сосьедада» считает, что Арсену Захаряну не удался матч с «Мальоркой».

В матче 10-го тура Ла Лиги (1:0) российский полузащитник впервые вышел в стартовом составе «Реал Сосьедад», но был заменен в перерыве.

«Для меня он выглядел так же, как и вся остальная команда в первом тайме, потому что мы были не совсем в порядке.

Он сделал то, о чем я его просил, у него было несколько хороших моментов. В защите он сделал то, о чем его просили.

Это была не лучшая его игра, но он станет лучше», – сказал Иманоль Альгуасиль.

Захаряна заменили в перерыве (дебют в основе). У него 0 голов и ассистов за 5 матчей

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15 комментариев

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Антон Фалафель
Тренер попросил Арсена подвезти его после игры.
+14
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bevooch
Ответ Его Величество Златан
в такой команде много шансов не будет, сегодня был один из них, он его не использовал, думается, впереди много матчей со скамьи
Почему не будет шансов то? Взяли молодого за дорого (для Сосьедада). От него кто-то ждёт пентатрика в каждом матче? Тренер говорит, что Арсен все правильно делает. Будут шансы ещё, главное не теряться.
+10
-4
+6
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David Aprasidze
Арсен с «Мальоркой» сделал то, о чем я просил»
Cел на скамейку?
+8
-3
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Донован хозяин НБА
Так и представляю, как тренер просил Арсена терять мяч на дриблинге и пасовать вникуда
+3
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Его Величество Златан
в такой команде много шансов не будет, сегодня был один из них, он его не использовал, думается, впереди много матчей со скамьи
+4
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Tallos
Надеюсь он наберет форму после болезни и выстрелит
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ole7211
А именно 19 касаний, 0 ударов в створ, 5 потерь и 1 неудачную попытку дриблинга.
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Lyelik
Походу в Спартак поедет..
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Alex Rhea
далее аренда в Твенте и трансфер в Зенит
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KORADO
Надо отдать должное соперник сыграл достойно и это всем понятно, результат говорит сам за себя.
А то как сыграл Арсен для первого выхода в основе очень даже не плохо!
Не надо путать теорию с практикой. Нет ещё сыгранности с партнёрами, для этого нужно ещё не мало времени на поле. Всё впереди и всему своё время. Немного терпения ...завидуйте молча! А то как там - Акелла промахнулся, Акелла промахнулся!!!
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Metalloid
Тренер:
Арсен играл как и вся команда в первом тайме, не лучшим образом.
Спортс:
Не лучшая его игра, но он станет лучше

А потом никто не набрасывает, ага.
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Иван Петров
Присел на банку армяшка
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Вячеслав Максименко
Ответ Донован хозяин НБА
Так и представляю, как тренер просил Арсена терять мяч на дриблинге и пасовать вникуда
82 процента точных передач.
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Supreme Allah
Ответ bevooch
Почему не будет шансов то? Взяли молодого за дорого (для Сосьедада). От него кто-то ждёт пентатрика в каждом матче? Тренер говорит, что Арсен все правильно делает. Будут шансы ещё, главное не теряться.
Дорого это для них лет 10 назад было , а говорить можно я о угодно , сколько таких случаев было , на публику хвалят , а на деле списали уже. И при чем тут пентатрик , если он играл будто впервые мяч увидел.
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Его Величество Златан
Ответ bevooch
Почему не будет шансов то? Взяли молодого за дорого (для Сосьедада). От него кто-то ждёт пентатрика в каждом матче? Тренер говорит, что Арсен все правильно делает. Будут шансы ещё, главное не теряться.
я не говорю, что их больше не будет, их будет немного , и , если на них не показывать что то, Заха будет выходить только со скамьи в лучшем случае, это может его сломать
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