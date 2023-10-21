Тренер «Сосьедада» о Захаряне: «Не лучшая его игра, но он станет лучше. Арсен с «Мальоркой» сделал то, о чем я просил»

Тренер «Сосьедада» считает, что Арсену Захаряну не удался матч с «Мальоркой».

В матче 10-го тура Ла Лиги (1:0) российский полузащитник впервые вышел в стартовом составе « », но был заменен в перерыве.

«Для меня он выглядел так же, как и вся остальная команда в первом тайме, потому что мы были не совсем в порядке.

Он сделал то, о чем я его просил, у него было несколько хороших моментов. В защите он сделал то, о чем его просили.

Это была не лучшая его игра, но он станет лучше», – сказал .

Захаряна заменили в перерыве (дебют в основе). У него 0 голов и ассистов за 5 матчей

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