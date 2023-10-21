Захарян впервые выйдет в старте «Сосьедада» – на матч с «Мальоркой». Было 4 выхода на замену

Арсен Захарян впервые попал в стартовый состав «Реал Сосьедад».

Атакующий полузащитник, перешедший в «Сосьедад» из «Динамо» в августе этого года, с первых минут выйдет на матч 10-го тура против «Мальорки».

До этого четырежды сыграл за « », всякий раз выходя на замену. В сумме он провел за баскский клуб 60 минут.

Матч между «Сосьедадом» и «Мальоркой» начнется в 15:00 по московскому времени.

Статистику 20-летнего россиянина можно найти здесь.

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