Захарян впервые выйдет в старте «Сосьедада» – на матч с «Мальоркой». Было 4 выхода на замену

Теги премьер-лига Россия Мальорка Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян впервые попал в стартовый состав «Реал Сосьедад».

Атакующий полузащитник, перешедший в «Сосьедад» из «Динамо» в августе этого года, с первых минут выйдет на матч 10-го тура Ла Лиги против «Мальорки».

До этого Захарян четырежды сыграл за «Реал Сосьедад», всякий раз выходя на замену. В сумме он провел за баскский клуб 60 минут.

Матч между «Сосьедадом» и «Мальоркой» начнется в 15:00 по московскому времени.

Статистику 20-летнего россиянина можно найти здесь.

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22 комментария

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App. Bs
Ура
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Вот и шанс закрепиться в основе
+27
-2
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Mansur Shamshidinov
Заха покажи себя
+10
-1
+9
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Костя Кот
надо проявлять себя. удачи.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ничего себе. Буду смотреть матч.
+5
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Maksat Hasanow
вот и первый реальный шанс
+4
-1
+3
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corazón blanco
Ответ валя_стакан
Это уже некое признание уровня игрока, вытеснить любого игрока основы из такой команды уже успех
Пока рано об этом говорить. Иманьол говорил, что Сосьедаду сложно из-за короткой скамейки играть сразу на два фронта (на этой недели матчи Лиги Чемпионов) поэтому каждому будет предоставляться игровое время по ходу сезона. Плюс Иманьол всегда доверял молодым и я надеюсь, что Арсен покажет себя с наилучшей стороны.
+3
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Hong Kil
На Мальорку можно и полудублем
+7
-5
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Xm.md
Ответ Vovker
Не понимаю, но ведь пользователи JohnnyMulka и Моя Моя (допускаю, что это один и тот же пользователь с разных акков) недели три назад яростно орали здесь в комментах, что Захарян не играет не из-за короны, а из-за того, что "не потянул". И вообще в старте его не будет. А тут такое. Наверное ошибка какая-то, редакторы, проверьте... Не могут же эти пользователи быть такими наглыми пустозвонами, ведь правда?
Тебе больше заняться нечем и ты заучиваешь ники тех, чье мнение отличается от твоего?
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Dinamik1
Удачи Арсену.Есть шанс закрепится в основе.
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reppandik
ранний матч после перерыва на сборные, логичная ротация.
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Remedy
Наконец-то! Это повод посмотреть матч Сосьедада в кои-то веки) Удачи Арсену! Надеюсь проявит себя с хорошей стороны.
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the80dream
Хорошо, что на ОККО можно посмотреть этот матч бесплатно
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RSI
Болеем за Арсена! Удачи!
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Silver Crest
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ничего себе. Буду смотреть матч.
Где показывают?
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Дядя ТУРА
Ответ Silver Crest
Где показывают?
ОККО
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Vovker
Не понимаю, но ведь пользователи JohnnyMulka и Моя Моя (допускаю, что это один и тот же пользователь с разных акков) недели три назад яростно орали здесь в комментах, что Захарян не играет не из-за короны, а из-за того, что "не потянул". И вообще в старте его не будет. А тут такое. Наверное ошибка какая-то, редакторы, проверьте... Не могут же эти пользователи быть такими наглыми пустозвонами, ведь правда?
+2
-2
0
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Spaten
Реал Захаряна против Майорки Карпина
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