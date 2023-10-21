«Ман Сити» в 21-й раз подряд победил на «Этихаде». Это рекорд для клубов АПЛ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола рекорды Этихад Стэдиум Брайтон Футбол

«Манчестер Сити» выиграл все домашние матчи в 2023 году.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы одолела «Брайтон» (2:1) в рамках 9-го тура АПЛ.

В последний раз «горожане» не выигрывали на своей арене 31 декабря 2022 года. С тех пор у них 21 победа в матчах, проведенных на «Этихад Стэдиум».

Для английских команд это уникальная серия. Ранее рекорд принадлежал «Манчестер Юнайтед» (20).

В следующий раз «Манчестер Сити» сыграет дома 4 ноября – против «Борнмута» в чемпионате Англии.

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13 комментариев

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ман сити фейк
Один Манчестер пишет рекорды а другой антирекорды
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skxgpkt7xn
Ответ abrusevshii chechen
Где «Ман Сити», там и рекорды . Это уже традиция
где Пеп, там и рекорды 🙌🏽
+15
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FARK
Молодцы однако!
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abrusevshii chechen
Где «Ман Сити», там и рекорды . Это уже традиция
+10
-1
+9
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Blaumerc
Ответ ман сити фейк
Один Манчестер пишет рекорды а другой антирекорды
у Пепа ещё много рекордов впереди, которые он конечно же побьёт
+10
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+8
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Дмитрий_Олегович
Они сами же и перебьют этот свой рекорд. Красавцы, молодцы!
+3
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igls54
Мало того, что 2:1. Еще и матч 21-й. Очко, бинго - все до кучи :)
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Direct free kick
Комментарий удален пользователем
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Дима
Было бы странно, если бы этот рекорд на домашнем стадионе МС был за другим клубом
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Claudio_ Caniggia
Вперёд Ситюшка, вперёд родной!
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Stadjer
Ответ ман сити фейк
Один Манчестер пишет рекорды а другой антирекорды
В новости буквально написано, что предыдущий рекорд принадлежал Юнайтед.
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