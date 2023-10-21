«Ман Сити» в 21-й раз подряд победил на «Этихаде». Это рекорд для клубов АПЛ

«Манчестер Сити» выиграл все домашние матчи в 2023 году.

Сегодня команда одолела « » (2:1) в рамках 9-го тура .

В последний раз «горожане» не выигрывали на своей арене 31 декабря 2022 года. С тех пор у них 21 победа в матчах, проведенных на « ».

Для английских команд это уникальная серия. Ранее рекорд принадлежал «Манчестер Юнайтед» (20).

В следующий раз « » сыграет дома 4 ноября – против «Борнмута» в чемпионате Англии.

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