У Хвичи 3 гола в последних 3 матчах за «Наполи» и Грузию. До этого был 1 мяч в 27 играх

Теги серия А Италия Наполи сборная Грузии по футболу Верона Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия забил в 3-м матче за «Наполи» и сборную Грузии подряд.

22-летний вингер забил второй гол в матче «Наполи» с «Вероной» (2:0, второй тайм), который проходит в рамках 9-го тура Серии А.

Это третий гол Кварацхелии в трех последних матчах за «Наполи» и сборную Грузии. Ранее он отличился в играх против Таиланда (8:0) и Кипра (4:0).

Отметим, что до этого у Хвичи был 1 гол в 27 матчах за клуб и сборную.

Полную статистику экс-игрока «Рубина» можно найти здесь.

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2 комментария

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Антон Фалафель
Молодец. Разыгрался. Стата пошла.
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