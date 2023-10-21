У Хвичи 3 гола в последних 3 матчах за «Наполи» и Грузию. До этого был 1 мяч в 27 играх
Хвича Кварацхелия забил в 3-м матче за «Наполи» и сборную Грузии подряд.
22-летний вингер забил второй гол в матче «Наполи» с «Вероной» (2:0, второй тайм), который проходит в рамках 9-го тура Серии А.
Это третий гол Кварацхелии в трех последних матчах за «Наполи» и сборную Грузии. Ранее он отличился в играх против Таиланда (8:0) и Кипра (4:0).
Отметим, что до этого у Хвичи был 1 гол в 27 матчах за клуб и сборную.
Полную статистику экс-игрока «Рубина» можно найти здесь.
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