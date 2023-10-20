Израильский игрок «Гранады» Вейсман пропускает матч Ла Лиги по соображениям безопасности. Власти опасались реакции фанатов «Осасуны» на посты форварда о палестино-израильском конфликте

Теги Осасуна Ла Лига Гранада Политика Шон Вейсман Футбол

Израильский игрок «Гранады» пропускает матч по соображениям безопасности.

«Гранада» в эти минуты играет с «Осасуной», но израильский форвард Шон Вейсман пропускает матч.

Неназванный представитель «Гранады» подтвердил, что Вейсман не поехал на матч по соображениям безопасности.

По сообщениям испанских медиа, власти были обеспокоены потенциально враждебной атмосферой болельщиков «Осасуны», которых якобы возмутили посты Вейсман в социальных сетях, касающиеся ситуации в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль.

Стоит отметить, что ранее палестинцев обратилась в прокуратуру из-за комментариев и лайков футболиста под постами о палестино-израильском конфликте в социальных сетях. Так, 27-летний нападающий прокомментировал видео с израильским солдатом и двумя бойцами ХАМАС, написав: «Почему Эзаэль не выстрелит им в голову?»

Также израильтянин ставил лайки под такими записями: «Раздавить. Прижать. Раздавить. Во имя Божьей мести», «Какая есть логическая причина, по которой на Газу еще не сброшено 200 тонн бомб?», «Вся Газа поддерживает терроризм. Вся Газа должна быть мертва».

Впоследствии Вейсман удалил эти высказывания из социальных сетей.

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7 комментариев

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Александр Колосов
Ну а как должен был реагировать израильтянин? Сказать, что он за мир во всем мире и осуждает любую агрессию, как сейчас модно рассуждать? Это было бы лицемерие. С формулировкой перебор конечно, но возможно у него друзья или родственники погибли в результате террористической акции Хамаса.
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Глебос
Ответ Александр Колосов
Ну а как должен был реагировать израильтянин? Сказать, что он за мир во всем мире и осуждает любую агрессию, как сейчас модно рассуждать? Это было бы лицемерие. С формулировкой перебор конечно, но возможно у него друзья или родственники погибли в результате террористической акции Хамаса.
Что-то я не видел в постах российских футболистов "почему на Украину еще не сброшено 200 тонн бомб"?
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Глебос
Ответ Александр Колосов
Ну а как должен был реагировать израильтянин? Сказать, что он за мир во всем мире и осуждает любую агрессию, как сейчас модно рассуждать? Это было бы лицемерие. С формулировкой перебор конечно, но возможно у него друзья или родственники погибли в результате террористической акции Хамаса.
А почему бы не написать "нет войне", например? Тем более что Израиль оккупирует палестинские земли. Россияне, например, многие выступают за мир с Украиной. А что с евреями не так? Агрессивный менталитет?
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Антон Фалафель
Какая то паранойя.
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Гамарджоба Генацвале
Как в соц.сетях писать так герой, а тут даже на матч чемпионата Испании выйти испугался)
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