Израильский игрок «Гранады» Вейсман пропускает матч Ла Лиги по соображениям безопасности. Власти опасались реакции фанатов «Осасуны» на посты форварда о палестино-израильском конфликте

Израильский игрок «Гранады» пропускает матч по соображениям безопасности.

«Гранада» в эти минуты играет с «Осасуной», но израильский форвард Шон Вейсман пропускает матч.

Неназванный представитель «Гранады» подтвердил, что Вейсман не поехал на матч по соображениям безопасности.

По сообщениям испанских медиа, власти были обеспокоены потенциально враждебной атмосферой болельщиков «Осасуны», которых якобы возмутили посты Вейсман в социальных сетях, касающиеся ситуации в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль.

Стоит отметить, что ранее палестинцев обратилась в прокуратуру из-за комментариев и лайков футболиста под постами о палестино-израильском конфликте в социальных сетях. Так, 27-летний нападающий прокомментировал видео с израильским солдатом и двумя бойцами ХАМАС, написав: «Почему Эзаэль не выстрелит им в голову?»

Также израильтянин ставил лайки под такими записями: «Раздавить. Прижать. Раздавить. Во имя Божьей мести», «Какая есть логическая причина, по которой на Газу еще не сброшено 200 тонн бомб?», «Вся Газа поддерживает терроризм. Вся Газа должна быть мертва».

Впоследствии Вейсман удалил эти высказывания из социальных сетей.

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