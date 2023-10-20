Игрок «Сочи» Батырев: «Могу играть либо за Канаду, либо за Россию. Не выбрал еще»

Хавбек «Сочи» еще не знает, за какую сборную выступал бы – за Россию или Канаду.

– Получил российское гражданство уже после переезда сюда?

– У меня оно уже было. Я же приезжал еще в детстве в Россию. Тогда и получил паспорт. При этом канадский у меня тоже есть, у меня двойное гражданство.

– Ты вызывался в канадскую сборную U15. Допускаешь, что и за основную выступишь когда-нибудь?

– Да. Но не могу сказать, что принял решение уже. Могу играть либо за Канаду, либо за Россию. Не выбрал еще. Кто первый вызовет, наверное (смеется), – сказал Амир Батырев.

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