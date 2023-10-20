Игрок «Сочи» Батырев: «Могу играть либо за Канаду, либо за Россию. Не выбрал еще»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Канады по футболу Матч ТВ Сочи Амир Батырев Футбол

Хавбек «Сочи» еще не знает, за какую сборную выступал бы – за Россию или Канаду.

– Получил российское гражданство уже после переезда сюда?

– У меня оно уже было. Я же приезжал еще в детстве в Россию. Тогда и получил паспорт. При этом канадский у меня тоже есть, у меня двойное гражданство.

– Ты вызывался в канадскую сборную U15. Допускаешь, что и за основную выступишь когда-нибудь?

– Да. Но не могу сказать, что принял решение уже. Могу играть либо за Канаду, либо за Россию. Не выбрал еще. Кто первый вызовет, наверное (смеется), – сказал Амир Батырев.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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Beast
за двор сыграй, хотя бы
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marco -81
Кто этот парень?
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Pertinax Gandi
Ответ Владимир Владимирович
Двойное гражданство — это правило, которое позволяет человеку иметь два гражданства одновременно. Отличие от второго гражданства заключается в том, что второе гражданство получается добровольно, в то время как двойное гражданство может быть унаследовано или приобретено по другим основаниям. В России вопрос о допуске двойного гражданства весьма спорный. Согласно Конституции Российской Федерации, двойное гражданство не допускается.
Да в России допускается иметь два паспорта, но это не двойное гражданство. В России при наличии другого паспорта ты считаешься гражданином России, имеешь права и обязанности, несёшь ответственность, как гражданин России, другого паспорта для российских властей как бы не существует. Двойное же гражданство по конституции гражданином России приобретается на основе международного договора. Такой договор о двойном гражданстве у России подписан по-моему только с Таджикистаном или с Киргизией, не помню.
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Владимир Владимирович
Валера не спи, потом локти кусать будешь
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Aleksandr Alferov
В Сочи покажи для начала что-нибудь, а то судя по твоему уровню, ты даже киргизов не потянешь с таджиками
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Владимир Владимирович
Ответ Стас Саркисов
Не двойное, а два гражданства)
Двойное гражданство — это правило, которое позволяет человеку иметь два гражданства одновременно. Отличие от второго гражданства заключается в том, что второе гражданство получается добровольно, в то время как двойное гражданство может быть унаследовано или приобретено по другим основаниям.
В России вопрос о допуске двойного гражданства весьма спорный. Согласно Конституции Российской Федерации, двойное гражданство не допускается.
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Плевал я
Ответ Владимир Владимирович
Валера не спи, потом локти кусать будешь
А этот амир, он кто вообще? Ну вышел 10 раз с РПЛ, какой то нереальный уровень показал?
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