Агент Щенникова о бизнесе игрока: «Георгий всесторонне развит. Он полноценный участник: общается с застройщиками, покупателями, смотрит локации»

Агент Георгия Щенникова рассказал о бизнесе футболиста в сфере недвижимости.

32-летний экс-защитник ЦСКА временно приостановил карьеру и занялся бизнесом, связанным с недвижимостью.

– Георгий всесторонне развит. Мы давно совместно с ним занимаемся бизнесом, связанным с недвижимостью. Ему это действительно интересно. Не то чтобы он лезет со своими деньгами во что-то, чего не знает, а у него лежит к этому душа, человек прекрасно понимает, как это работает. У нас есть партнеры и из футбольной сферы, и из других видов спорта. Есть достаточно много людей, кто хочет покупать наш продукт.

– Какие у Георгия обязанности?

– Наш сайт будет готов к окончанию ноября. Мы занимаемся созданием готового арендного бизнеса под ключ. Это не какая-то недвижимость в Дубае, какие-то акции или другая ерунда или мифические истории. Здесь все абсолютно понятно.

Мы целенаправленно создаем готовый арендный бизнес. Мы работаем в основном с новостройками, с первыми этажами, у нас в клиентах – пекарни, аптеки, все основные сетевые магазины России. Мы очень дорожим своей репутацией, у нас индивидуальное отношение к каждому клиенту.

Георгий – полноценный участник процесса. Он общается и с розничными сетями, смотрит локации, помещения, у него отличный контакт с застройщиками, покупателями. Функционал у него большой, полный спектр работы.

– Он уже начал что-то зарабатывать и сравнимы ли суммы с доходами от футбола?

– Мы занимались этим параллельно с футболом уже года два. Конечно, Георгий зарабатывает. Не то, чтобы это сопоставимо с футболом, это сложно равнять.

Здесь все зависит от покупки, продажи. Понятно, что стабильную зарплату, как в футболе, он может не получать, но может получать разово, что в совокупности может быть сравнимо с его зарплатой в футболе. Человек доволен.

Ключевой фактор – он не просто дает деньги, он полноценный участник процесса. Он соучредитель компании, которая развивается. Работаем качественно. Если арендаторам будет нужен готовый сетевой бизнес, обращайтесь к Георгию, мы вам поможем.

– Остаются мысли о возвращении в футбол?

– Естественно. Подход простой – если будет нормальное предложение, тогда вопросов нет. Здесь история не про деньги, а про футбол. Идти куда-то, где дадут супермного денег – не основной приоритет Щенникова.

Главное – чтобы было комфортно, у Георгия семья, трое детей, конечно, на север он не поедет. Бутсы на гвоздь на данный момент он не повесил, но получается такая долгая пауза. А там уже посмотрим.

Он каждый день поддерживает форму, бегает. И дома у него есть условия для поддержания формы. Георгий – не тот человек, который закончил с футболом и лежит дома пьет пиво круглосуточно и гуляет. Он и в футбол играет, и тренировочные занятия есть. Находится в тонусе, – сказал Сергей Пушкин.

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