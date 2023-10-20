Министр спорта Египта: «Будем очень рады провести матч с Россией»

Министр спорта Египта высказался за проведение товарищеского матча с Россией.

«Египетская команда как была готова встретиться со сборной России, так всегда будет к этому готова. У нас хорошие отношения.

Если поступит предложение, я поддержу проведение такого матча. Хочется, чтобы наши футбольные федерации сотрудничали. Без каких-либо задних мыслей. Мы будем очень рады провести товарищеский матч с Россией», – сказал Ашраф Субхи.

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