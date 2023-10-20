Министр спорта Египта: «Будем очень рады провести матч с Россией»

Теги Сборная России по футболу Сборная Египта по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Министр спорта Египта высказался за проведение товарищеского матча с Россией.

«Египетская команда как была готова встретиться со сборной России, так всегда будет к этому готова. У нас хорошие отношения.

Если поступит предложение, я поддержу проведение такого матча. Хочется, чтобы наши футбольные федерации сотрудничали. Без каких-либо задних мыслей. Мы будем очень рады провести товарищеский матч с Россией», – сказал Ашраф Субхи.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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Vatikan
Да многие рады, просто не все могут, потому что боятся осуждений
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Кирилл.С-Пб
Ну и отлично. Нужно играть одну у них, одну у нас.
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Groznyi2024
Нравится мне выбор Африки в пользу БРИКС. Там просто Клондайк ископаемых и возможностей.
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Заяцволк
Ответ Вовик Кузя
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Ааахахаах, бгг )))) Вот кто действительно не рад тому, что другие сборные хотят играть с Россией, - это наша смелая оппозиция, ну и западные противники России )) Им выгодно, чтобы в России было всё плохо, никто с нами не играл, чтобы экономика рухнула, и доллар стал по 200 руб. В этом случае они смогли бы сказать "Вот видите, видите, мы же говорили, власть плохая, а мы хорошие, слушайте нас, подчиняйтесь нам". А когда в каких-то сферах происходит что-то позитивное, нашей оппозиции это не нравится, она сразу начинает вываливать тонны злобных высказываний ) Ну как-то это всё беспомощно выглядит, лучше конечно порадоваться тому, что какие-то позитивные процессы всё же происходят )
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Roundabout
Ответ Vatikan
Да многие рады, просто не все могут, потому что боятся осуждений
Не думаю, что от товарищеской игры кто-то прям испытывает радость, тем более со сборной ниже среднего уровня. Не Аргентина/Франция же едут.

Просто спарринг-партнер, который еще и хорошо заплатит.
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Overkiller
Ответ Groznyi2024
Нравится мне выбор Африки в пользу БРИКС. Там просто Клондайк ископаемых и возможностей.
И не говорите, только посмотришь как Лаврова папуасы с копьями и кольцами в носах встречают ритуальными плясками, так сразу понимаешь - вот с этой цивилизацией хоть марс колонизируй!
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Заяцволк
Ответ Люблю осень
за несколько мульонов рады сыграть с изгоем.
О, вот ты, как свежее недавно зарегистрированное с приходом осени лицо, может быть расскажешь мне, а то я спрашивал раньше, и никто не мог прояснить такое интересное явление ))
"сыграть с изгоем". Наша смелая оппозиция называет Россию изгоем. Изгой относительно кого ? Относительно тех стран, которые считаются цивилизованными, золотого миллиарда, или можно попробовать назвать "относительно элиты", если угодно. Но вот что интересно. Наша честная оппозиция сама является этими самыми изгоями внутри страны - относительно элитной группы людей внутри страны, т.е. относительно правительства. Правительство всячески подминает оппозицию, не даёт даже на митинги выйти с чистым листком бумаги, наитотальнейшее доминирование.
Так вот вопрос. А чего это вы так ярко акцентируете внимание на слово "изгой", используя его как бы с отвращением, при том, что сами являетесь такими же изгоями ? ) Причём вы изгои не только относительно правительства, но и относительно 80% людей, которые выбрали своего правителя, представляющего их интересы, а вы так сделать не можете ))
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