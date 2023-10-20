Министр спорта Египта: «Будем очень рады провести матч с Россией»
Министр спорта Египта высказался за проведение товарищеского матча с Россией.
«Египетская команда как была готова встретиться со сборной России, так всегда будет к этому готова. У нас хорошие отношения.
Если поступит предложение, я поддержу проведение такого матча. Хочется, чтобы наши футбольные федерации сотрудничали. Без каких-либо задних мыслей. Мы будем очень рады провести товарищеский матч с Россией», – сказал Ашраф Субхи.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Просто спарринг-партнер, который еще и хорошо заплатит.
"сыграть с изгоем". Наша смелая оппозиция называет Россию изгоем. Изгой относительно кого ? Относительно тех стран, которые считаются цивилизованными, золотого миллиарда, или можно попробовать назвать "относительно элиты", если угодно. Но вот что интересно. Наша честная оппозиция сама является этими самыми изгоями внутри страны - относительно элитной группы людей внутри страны, т.е. относительно правительства. Правительство всячески подминает оппозицию, не даёт даже на митинги выйти с чистым листком бумаги, наитотальнейшее доминирование.
Так вот вопрос. А чего это вы так ярко акцентируете внимание на слово "изгой", используя его как бы с отвращением, при том, что сами являетесь такими же изгоями ? ) Причём вы изгои не только относительно правительства, но и относительно 80% людей, которые выбрали своего правителя, представляющего их интересы, а вы так сделать не можете ))