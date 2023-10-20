«Сексизм, сексуальное насилие, гомофобия, расизм…Мы на стороне жертв». Глава Федерации футбола Франции о борьбе с дискриминацией

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Федерация футбола Франции Д2 Франция ЛГБТ ЮНЕСКО дискриминация Филипп Диалло Футбол

Президент Федерации футбола Франции (FFF) высказался о борьбе с дискриминацией.

«Социальные обязанности должны быть в центре нашего проекта наряду с экономическими показателями и спортивными достижениями. Мы должны действовать решительно и непреклонно. Обоснованность действий нашей организации несомненна, более того, причина ее существования обязывает нас предпринимать эти действия. 

Толерантность, уважение, справедливость, борьба со всеми формами насилия и дискриминации лежат в основе ценностей нашего вида спорта. Социальная ответственность FFF должна лежать в основе ее действий.

Сексизм, сексуальное насилие, гомофобия, расизм… Единственным путем, который мы выберем, будет тот, который поставит Федерацию на сторону жертв этого неприемлемого поведения», – заявил Филипп Диалло.

На заседании исполкома FFF также был представлен план по борьбе с дискриминацией на футбольных матчах. Среди новых инструментов, представленных Федерацией, – запуск платформы, которая позволит всем футбольным зрителям, игрокам, менеджерам, волонтерам, сообщать о любых действиях, «противоречащих спортивной этике и общечеловеческим ценностям». 

Кроме того, в FFF заявили о намерении усилить профилактику дискриминационного поведения и планах по развитию просветительских программ за счет новых ресурсов. «FFF будет проводить политику адаптации к новым вызовам окружающего мира», – говорится в пресс-релизе.

Помощник генерального директора ЮНЕСКО Габриэла Рамос прокомментировала планы Федерации

«Мы впечатлены масштабом этого плана действий. Это амбициозный план, который вызывает у нас желание сотрудничать. Все упомянутые аспекты того, как планируется использовать спорт для поощрения инклюзивности и борьбы с расизмом, близки нашим сердцам.

Мы добавим наше имя, нашу силу, наш опыт в ваш план. Мы в ЮНЕСКО запустили основанную на спорте программу «пригодность для жизни», направленную на поддержку разработки инклюзивной и комплексной политики и повышение благосостояния молодежи.

Футбол – самый популярный вид спорта, и он является отличным инструментом для защиты общественных интересов. Если все будут знать, что ваша Федерация прилагает все усилия для этого, это станет важнейшим посланием, которое вдохновит другие страны», – сказала Рамос. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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Михаил Опякин
Бонжур, епта
+7
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+7
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Никул
Россия, как не крути страна Европейская. Европейские тенденции сюда доходят с опозданием причем в самых радикальных формах. От коммунизма до демократии 90 ых, да и имперская форма правления тоже не тут родилась. Это я к чему, все это придет и сюда через, какое то время. А учитывая нашу специфику, любые европейские социально политические тенденции приобретают в наших широтах причудливые формы, чаще всего в виде диктатуры, скорее всего получится лгбт диктатура или того хуже лгбт тоталитаризм. Если доживем придется пороться в туза в обязательном порядке(((
+3
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+3
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madaev
Где все это присходит в Испании ? С кем ты борешься ?
+1
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Итачи Учиха
А самое главное - долой консервативных коренных французов гетеросексуалов! Какие же дурачки эти либералы
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Vik Elis
Ответ catcher69
эта та же самая федерация что проводила чемпионат франции оккупированной нацистами франции или какая-то другая ???
Нет , это которая оккупировала Польшу с Германией , в 1939
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catcher69
Ответ Vik Elis
Нет , это которая оккупировала Польшу с Германией , в 1939
у вас прямо какая-то альтернативная история получается не иначе как новый французский учебник по истории перечитали ))))))))))
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BioTambovez
Ответ Никул
Россия, как не крути страна Европейская. Европейские тенденции сюда доходят с опозданием причем в самых радикальных формах. От коммунизма до демократии 90 ых, да и имперская форма правления тоже не тут родилась. Это я к чему, все это придет и сюда через, какое то время. А учитывая нашу специфику, любые европейские социально политические тенденции приобретают в наших широтах причудливые формы, чаще всего в виде диктатуры, скорее всего получится лгбт диктатура или того хуже лгбт тоталитаризм. Если доживем придется пороться в туза в обязательном порядке(((
СССР был первой соц страной, ставящей задачу строительства коммунизма. В 20-х годах весь мир думал, что русские строят общество будущего.
Так что прежде чем че-то писать, изучи историю
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Коразон До
Ответ Никул
Россия, как не крути страна Европейская. Европейские тенденции сюда доходят с опозданием причем в самых радикальных формах. От коммунизма до демократии 90 ых, да и имперская форма правления тоже не тут родилась. Это я к чему, все это придет и сюда через, какое то время. А учитывая нашу специфику, любые европейские социально политические тенденции приобретают в наших широтах причудливые формы, чаще всего в виде диктатуры, скорее всего получится лгбт диктатура или того хуже лгбт тоталитаризм. Если доживем придется пороться в туза в обязательном порядке(((
новый рассказ Сорокина вышел?
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Никул
Ответ BioTambovez
СССР был первой соц страной, ставящей задачу строительства коммунизма. В 20-х годах весь мир думал, что русские строят общество будущего. Так что прежде чем че-то писать, изучи историю
Да я в курсе. Ты зря докопался. Это ж прикол тут не предполагается серьезный исторический подход.
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Никул
Ответ Коразон До
новый рассказ Сорокина вышел?
Скоро говорят роман выйдет
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Коразон До
Ответ BioTambovez
СССР был первой соц страной, ставящей задачу строительства коммунизма. В 20-х годах весь мир думал, что русские строят общество будущего. Так что прежде чем че-то писать, изучи историю
в 30-х годах - думал, что строят лагерь смертников.
в 40-х годах - думал, что строят, чтобы выжить.
в 50-х годах -думал, что строят оружие для уничтожения США.
в 60-х годах - думал, что строят дорогу в космос.
в 70-х годах - думал, что строят очень спокойное место.
в 80-х годах - думал, что строят перестроят..
в 90-х годах - стройка выдохлась, строители растащили кирпичи.
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