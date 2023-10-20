«Сексизм, сексуальное насилие, гомофобия, расизм…Мы на стороне жертв». Глава Федерации футбола Франции о борьбе с дискриминацией

Президент Федерации футбола Франции (FFF) высказался о борьбе с дискриминацией.

«Социальные обязанности должны быть в центре нашего проекта наряду с экономическими показателями и спортивными достижениями. Мы должны действовать решительно и непреклонно. Обоснованность действий нашей организации несомненна, более того, причина ее существования обязывает нас предпринимать эти действия.

Толерантность, уважение, справедливость, борьба со всеми формами насилия и дискриминации лежат в основе ценностей нашего вида спорта. Социальная ответственность FFF должна лежать в основе ее действий.

Сексизм, сексуальное насилие, гомофобия, расизм… Единственным путем, который мы выберем, будет тот, который поставит Федерацию на сторону жертв этого неприемлемого поведения», – заявил Филипп Диалло.

На заседании исполкома FFF также был представлен план по борьбе с дискриминацией на футбольных матчах. Среди новых инструментов, представленных Федерацией, – запуск платформы, которая позволит всем футбольным зрителям, игрокам, менеджерам, волонтерам, сообщать о любых действиях, «противоречащих спортивной этике и общечеловеческим ценностям».

Кроме того, в FFF заявили о намерении усилить профилактику дискриминационного поведения и планах по развитию просветительских программ за счет новых ресурсов. «FFF будет проводить политику адаптации к новым вызовам окружающего мира», – говорится в пресс-релизе.

Помощник генерального директора ЮНЕСКО Габриэла Рамос прокомментировала планы .

«Мы впечатлены масштабом этого плана действий. Это амбициозный план, который вызывает у нас желание сотрудничать. Все упомянутые аспекты того, как планируется использовать спорт для поощрения инклюзивности и борьбы с расизмом, близки нашим сердцам.

Мы добавим наше имя, нашу силу, наш опыт в ваш план. Мы в ЮНЕСКО запустили основанную на спорте программу «пригодность для жизни», направленную на поддержку разработки инклюзивной и комплексной политики и повышение благосостояния молодежи.

Футбол – самый популярный вид спорта, и он является отличным инструментом для защиты общественных интересов. Если все будут знать, что ваша Федерация прилагает все усилия для этого, это станет важнейшим посланием, которое вдохновит другие страны», – сказала Рамос.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию