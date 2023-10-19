Зенит — Крылья Советов: прогноз на матч 22 октября 2023, МИР Российская Премьер-лига

22 октября, в воскресенье, «Зенит» на своем поле примет самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 16:30.

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Рекомендуемые ставки: П1; Ф2 (+1,5).

Зенит

«Зенит» проводит свой худший сезон при Сергее Семаке: за первые одиннадцать туров сине-бело-голубые потерпели уже три поражения (причем дважды — на своем поле) и идут на третьем месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

Особенно неожиданным получилось поражение петербуржцев от «Оренбурга». «Зенит» приехал в гости к оренбуржцам после домашнего фиаско в игре с московским «Локомотивом» и, казалось, будет рвать и метать. Начало матча только укрепило это мнение — Густаво Мантуан забил уже на второй минуте.

Но еще в первом тайме хозяева забили трижды, а после перерыва сохранили свое преимущество и сотворили одну из главных сенсаций первой трети чемпионата.

Безусловно, «Зенит» по-прежнему тяжело переживает уход Малкома в «Аль-Хилаль». После потери бразильца Семаку приходится по-новому строить атакующую игру команды, и пока ей не хватает стабильности.

Да и в обороне есть проблемы: хоть «Зенит» и третья лучшая команда по количеству пропущенных голов, но в среднем пропускает один мяч за игру.

После травмы Михаила Кержакова наметилась и вратарская проблема: Александр Васютин и Денис Адамов играют по очереди и с переменным успехом.

Впрочем после двух поражений в чемпионате «Зенит» немного поправил свои дела. Сначала чемпионы России обеспечили себе выход в верхнюю сетку плей-офф Фонбет Кубка России, обыграв дома калининградскую «Балтику» (2:1), а затем в гостях были сильнее безнадежного на данный момент «Сочи» (2:0).

После победы на юге России «Зенит» обогнал «Локомотив» и вернулся в тройку лидеров чемпионата.

Если петербургская команда в этом году получает заслуженную порцию критику, то уж точно не заслуживает негатива в свой адрес Матео Кассьера — колумбиец проводит лучший сезон в России. Нападающий забил уже девять мячей и уверенно лидирует в списке лучших снайперов Премьер-лиги, опережая Федора Чалова из ЦСКА на три точных удара.

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Крылья Советов

Мало кто ожидал, что к очному матчу с «Зенитом» самарцы будут выше петербуржцев в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина очень удачно провела первую треть чемпионата и заслуженно идет на втором месте.

«Крылья Советов» — самая результативная команда чемпионата: на счету самарцев 25 голов, и это на три мяча больше, чем у «Зенита» и ЦСКА.

Безусловно, самым ярким событием осени для самарцев стала победа на московским «Спартаком» — 4:0. Волжане на своем поле не оставили ни единого шанса красно-белым, забив в каждом из таймов по два гола.

В последнем матче перед паузой на игры сборных самарцы гости в Нижнем Новгороде и в волжском дерби не были похожи сами на себя. В итоге поражение 0:2, которое стало холодным душем для подопечных Осинькина.

При всем успешном выступлении в чемпионате, «Крылья Советов» провалились в Кубке России, став одной из трех команд, которые уже лишились математических шансов на продолжение борьбы за трофей. Хотя, скорее всего, это сознательный выбор самарцев, чтобы не распылять силы на два турнира.

Игроки самарцев ярко себя проявляют себя в чемпионате и уже стали интересны российским топ-клубам. Постоянно возникают слухи, что уже зимой команду покинут два ее лучших бомбардира — Никита Салтыков и Бенхамин Гарре. Молодой россиянин и аргентинец забили по четыре мяча и действительно стали открытиями первой части сезона.

Зенит — Крылья Советов: история личных встреч

Все последние приезды самарцев в Санкт-Петербург приносили их болельщикам только разочарования: все шесть матчей завершились победами хозяев с общим счетом 16:5.

Однако редко победы команде Сергея Семака давались легко: трижды матчи завершились со счетом 2:1 в пользу хозяев. При этом дважды решающие голы петербуржцы забивали с сомнительных пенальти.

Последняя победа самарцев в Петербурге датирована 2015 годом — тогда «Крылья Советов» обыграли «Зенит» Андре Виллаш-Боаша со счетом 3:1.

Зенит — Крылья Советов: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Зенита» — 1.58

Ничья — 4.3

Победа «Крыльев Советов» — 6.4

Судя по истории встреч, шансов у самарцев не так много. К тому же «Зенит» при Семаке отличает способность собираться на матчи с прямыми конкурентами и выдавать отличную игру. Плюс «Зенит» мечтает сохранить титул чемпиона, и надо догонять «Краснодар». Так что можно взять победу сине-бело-голубых.

Впрочем, для самарцев предстоящий матч тоже своего рода экзамен и проверка их возможностей бороться за самые высокие места. Так что предстоит интересная игра, в которой гости вряд ли уступят крупно. Поэтому можно поставить на самарцев с форой +1,5 за 1.56.

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